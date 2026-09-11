La firma viguesa PAZ Rodríguez lanza su nueva colección de moda infantil inspirada en «el corazón de Galicia»
Las prendas para la temporada de otoño invierno evocan la lluvia, la artesanía y el regreso a lo auténtico
Ya se pueden adquirir en su comercio físico, ubicado en la calle Eduardo Iglesias de Vigo, a través de su tienda online, y en su red de puntos de venta multimarca
La colección de otoño-invierno de la firma de moda infantil PAZ Rodríguez es una oda a nuestra tierra, Galicia, y una auténtica defensa de las raíces de la marca. «Desde Vigo, donde diseñamos y fabricamos cada prenda, reivindicamos con orgullo quiénes somos y de dónde venimos», proclaman.
Las prendas para esta nueva temporada están inspiradas en los paisajes más queridos de nuestra comunidad; «prados verdes, ríos serenos, huertas trabajadas a mano y la artesanía que forma parte de nuestra memoria».
En PAZ Rodrígueztienen claro que «vestir la infancia es también contar una historia» y la suya «empieza aquí, en casa».
Inspiración artesanal para los más pequeños
La nueva colección de PAZ Rodríguez cubre todas las necesidades de vestimenta de los más pequeños, desde bodies y peleles hasta pantalones, vestidos y abrigos, combinando diseño cuidado y practicidad con tallas para bebés y niños y niñas de hasta 10 años.
Cada pieza de "A nosa terra" destaca por sus tejidos delicados, la riqueza de los acabados y una atención especial al confort. Junto a looks de marcada inspiración artesanal, el cliente puede encontrar otras opciones más desenfadadas, pensadas para acompañar el día a día de la infancia con calidez y libertad de movimiento.
Además, el guiño a Galicia de esta colección se refleja en los nombres de las prendas, como el chaquetón "TERRA"; el conjunto FOGAR, el jersey bicolor "NADAL" o el vestido combinado "LEIRA", entre otras piezas.
Los tonos naturales y envolventes, como el avellana, los rosas empolvados, los verdes suaves o los azules serenos, tienen un gran protagonismo en la paleta cromática de la colección, que se completa con propuestas más intensas como el toffe o el azul noche.
En cuanto a los materiales, conviven panas, velvetones, viellas, plumetis y tejidos bordados, sin dejar atrás una amplia gama de prendas de punto (imprescindibles en invierno), con diferentes texturas y calidades. Porque el otoño es también entretiempo y vestir en los meses más fríos del año no está reñido con el estilo.
Disponible online y en tienda física
Los clientes pueden visitar la tienda de PAZ Rodríguez en Vigo, ubicada en el número 2 de la calle Eduardo Iglesias, para ver en primera persona la variedad de prendas que ofrece la colección "A nosa terra", desde conjuntos pensados para ocasiones especiales y eventos familiares hasta ropa perfecta para el juego diario.
Para quienes estén lejos de Vigo, la firma también tiene disponible su tienda online, que ofrece un proceso de pago seguro y distintas opciones de envío, y su red de puntos de venta multimarca.
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