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La firma viguesa PAZ Rodríguez lanza su nueva colección de moda infantil inspirada en «el corazón de Galicia»

Las prendas para la temporada de otoño invierno evocan la lluvia, la artesanía y el regreso a lo auténtico

Ya se pueden adquirir en su comercio físico, ubicado en la calle Eduardo Iglesias de Vigo, a través de su tienda online, y en su red de puntos de venta multimarca

Colección de otoño invierno de PAZ Rodríguez en su tienda de Eduardo Iglesias (Vigo).

Colección de otoño invierno de PAZ Rodríguez en su tienda de Eduardo Iglesias (Vigo). / Jose Lores / FDV

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B. C.

La colección de otoño-invierno de la firma de moda infantil PAZ Rodríguez es una oda a nuestra tierra, Galicia, y una auténtica defensa de las raíces de la marca. «Desde Vigo, donde diseñamos y fabricamos cada prenda, reivindicamos con orgullo quiénes somos y de dónde venimos», proclaman.

Las prendas para esta nueva temporada están inspiradas en los paisajes más queridos de nuestra comunidad; «prados verdes, ríos serenos, huertas trabajadas a mano y la artesanía que forma parte de nuestra memoria».

En PAZ Rodrígueztienen claro que «vestir la infancia es también contar una historia» y la suya «empieza aquí, en casa».

Inspiración artesanal para los más pequeños

La nueva colección de PAZ Rodríguez cubre todas las necesidades de vestimenta de los más pequeños, desde bodies y peleles hasta pantalones, vestidos y abrigos, combinando diseño cuidado y practicidad con tallas para bebés y niños y niñas de hasta 10 años.

Vigo. Nueva colección de Paz Rodríguez en la tienda de Eduardo Iglesias

Bodies, peleles, pantalones, vestidos y abrigos componen la nueva colección de PAZ Rodríguez. / Jose Lores / FDV

Cada pieza de "A nosa terra" destaca por sus tejidos delicados, la riqueza de los acabados y una atención especial al confort. Junto a looks de marcada inspiración artesanal, el cliente puede encontrar otras opciones más desenfadadas, pensadas para acompañar el día a día de la infancia con calidez y libertad de movimiento.

Además, el guiño a Galicia de esta colección se refleja en los nombres de las prendas, como el chaquetón "TERRA"; el conjunto FOGAR, el jersey bicolor "NADAL" o el vestido combinado "LEIRA", entre otras piezas.

Los tonos naturales y envolventes, como el avellana, los rosas empolvados, los verdes suaves o los azules serenos, tienen un gran protagonismo en la paleta cromática de la colección, que se completa con propuestas más intensas como el toffe o el azul noche.

Una de las fotografías de la colección &quot;A nosa terra&quot;.

Una de las fotografías de la colección "A nosa terra". / PAZ RODRIGUEZ

En cuanto a los materiales, conviven panas, velvetones, viellas, plumetis y tejidos bordados, sin dejar atrás una amplia gama de prendas de punto (imprescindibles en invierno), con diferentes texturas y calidades. Porque el otoño es también entretiempo y vestir en los meses más fríos del año no está reñido con el estilo.

Disponible online y en tienda física

Los clientes pueden visitar la tienda de PAZ Rodríguez en Vigo, ubicada en el número 2 de la calle Eduardo Iglesias, para ver en primera persona la variedad de prendas que ofrece la colección "A nosa terra", desde conjuntos pensados para ocasiones especiales y eventos familiares hasta ropa perfecta para el juego diario.

Vigo. Nueva colección de Paz Rodríguez en la tienda de Eduardo Iglesias

Nueva colección de PAZ Rodríguez en la tienda de Eduardo Iglesias. / Jose Lores / FDV

Para quienes estén lejos de Vigo, la firma también tiene disponible su tienda online, que ofrece un proceso de pago seguro y distintas opciones de envío, y su red de puntos de venta multimarca.

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