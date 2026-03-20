Cómo vestir a niños para bautizos, arras y ceremonias y acertar siempre: cinco ideas de la firma PAZ Rodríguez

La primavera está a punto de comenzar, y con ella, los días más largos, la explosión de los colores de la naturaleza y la época más bonita del año: la de las ocasiones especiales, como pueden ser las bodas, las comuniones o los bautizos, que entran en su temporada de esplendor.

Para acudir a estas citas cargadas de emoción hace falta un atuendo que esté a la altura, tanto adultos como menores. De hecho, los más pequeños de la casa son muchas veces los protagonistas de estos eventos, pero encontrar la vestimenta adecuada resulta un auténtico quebradero de cabeza para las familias.

La firma PAZ Rodríguez, con más de cinco décadas de tradición, desarrolla desde Vigo colecciones que combinan diseño europeo, confección cuidada y tejidos de calidad, manteniendo el equilibrio entre elegancia y comodidad para los más pequeños. Nadie mejor que ellos para inspirarnos y descubrir qué looks infantiles son un acierto seguro en esta nueva temporada.

Tradición artesanal y elegancia atemporal

PAZ Rodríguez, que cuenta con una tienda física en el número 2 de la calle Eduardo Iglesias (Vigo), estrena la colección 'Ceremonia', pensada precisamente para acompañar bodas, arras, bautizos y celebraciones familiares.

Colección 'Ceremonia', de PAZ Rodríguez. / Marta G. Brea

Cada diseño mantiene el estilo característico de la firma, donde la tradición artesanal y la elegancia atemporal se combinan con la comodidad necesaria para los más pequeños. Ese es uno de los puntos clave que debemos tener en cuenta a la hora de vestir a nuestros niños: comodidad, sin renunciar a la elegancia.

La colección incluye propuestas tanto para bebés como para niños y niñas, pensadas para diferentes momentos dentro de una ceremonia. Además, cubre una amplia franja de edad para poder vestir a hermanos o cortejos infantiles en una misma estética.

Vestidos y peleles

Las prendas de 'Ceremonia' destacan por su equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo, con una atención especial a los detalles. Los tejidos seleccionados son ligeros, naturales y agradables al tacto, pensados para ofrecer confort durante largas celebraciones.

Primer look: pelele para ceremonia 'Esencial'. / Marta G. Brea

Por ejemplo, una pieza que encarna esa atención al detalle es el pelele de muselina con detalle plumeti, cuello decorativo y manga corta 'ESENCIAL', disponible para bebés de uno a 24 meses. El forro es 100% algodón y el exterior, en un elegante color beige, presenta unas bonitas lazadas de raso y botones de nácar.

Segundo conjunto: el look 'PAZ 014'. / Marta G. Brea

Otro conjunto ceremonial que supondrá un acierto seguro es el look 'PAZ 014' (foto superior). La chaqueta corta de punto para niña, elaborada en algodón 100%, presenta un diseño minimalista con remate rizado en bajo y puños que combina a la perfección con el vestido de lino PAZ, con volantes y encajes delicados. Hay tallaje hasta los 48 meses.

En un tono ligeramente más oscuro, otro de los looks de la temporada es 'NECTAR 048', aunque sus prendas se pueden también combinar individualmente. La pieza protagonista es el vestido 'NECTAR', de tul plumeti con cuerpo forrado y falda con volumen, que está disponible para bebés de 1 a 48 meses.

Tercera idea: look 'Nectar 048'. / Marta G. Brea

Desde PAZ Rodríguez proponen conjuntar este vestido con la braga 'NECTAR', confeccionada en un delicado tejido con pequeñas motas en relieve, y con la chaqueta corta 'ALAIA', 100% algodón y disponible en una variedad de colores además del lino.

En las mismas tonalidades podemos encontrar el vestido combinado 'NECTAR', con cuerpo de punto y falda de tul plumeti, también disponible de 1 a 48 meses. La firma viguesa propone un look completo con el abrigo, la braga y la toquilla 'NECTAR' y los zapatos 'ALAIA', confeccionados en lino y con tallas de la 16 a la 20.

Cuarto look: vestido combinado 'NECTAR', a la izquierda del escaparate de PAZ Rodríguez. / Marta G. Brea

Una nota de color

La gama cromática de la colección Ceremonia aporta elegancia y mantiene la estética tradicional de las ceremonias. Encontramos así una predominancia de tonos arena, lino, crudo y marfil o beige, pero también colores como el rosa empolvado y el azul suave.

Quinta propuesta: conjunto 'Ceremonia 178', en el centro de la imagen. / Marta G. Brea

Dentro de estos dos últimos tonos, para aquellas familias que quieran un toque colorido en el look de la niña, desde PAZ Rodríguez recomiendan conjuntos como el 'Ceremonia 178'. El vestido 'Ceremonia', confeccionado en lino y algodón, es de corte clásico y luce una bonita cinta rosa a la cintura. Casa perfectamente con una chaqueta corta como el modelo 'ALEGRA', también 100% algodón.

Complementos

Para conseguir el atuendo perfecto para una ocasión especial no podemos dejar atrás los complementos. En PAZ Rodríguez lo saben y por ello, en la colección 'Ceremonia' también encontramos patucos, gorros, capotas o toquillas que otorgan a cada look el acabado perfecto.

Complementos de PAZ Rodríguez. / Marta G. Brea

Sobre PAZ Rodríguez

La marca PAZ Rodríguez diseña y fabrica moda infantil con un estilo propio, delicado y elegante basado en el cuidado en los detalles y en la experiencia artesana desde 1970.

La marca se ha convertido en un referente internacional de prestigio en la moda infantil, siendo fiel a su legado de tradición y producción artesanal junto con sus valores de superación, honestidad y esfuerzo.

Además, sus colecciones se diseñan y fabrican en España (en Vigo), combinando procesos y hechos a mano con tecnología avanzada e infraestructuras de vanguardia. Sus colecciones de ropa para bebé e infantil y sus complementos de puericultura contienen diseños únicos en punto tricot, estampados exclusivos y gran variedad de prendas atemporales adaptadas a las nuevas tendencias.

Aparte de su colección 'Ceremonia', acaban de estrenar también su colección de primavera-verano, inspirada en la libertad, la ternura y la alegría de unas vacaciones de la infancia vividas a orillas del mar.