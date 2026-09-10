Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados

Con los deberes hechos en materia administrativa desde finales de julio, cuando culminó el procedimiento para la aprobación de la ordenanza reguladora, era cuestión de tiempo que Vigo se sumase al club de ciudades españolas con zonas de bajas emisiones (ZBE) y el día ha llegado. Desde este jueves, estos ámbitos de acceso restringido están ya operativos en la ciudad olívica en la primera fase del cronograma establecido por el Concello, pero sin que esto suponga un cambio drástico de un día para otro ni una revolución.

El proyecto del Concello establece un período inicial de un año de adaptación en el que no habrá ningún tipo de sanción, sino que servirá para concienciar a los conductores de las nuevas medidas a través de avisos y comunicaciones a aquellos que entren sin estar autorizados a alguna de las cuatro zonas existentes en Vigo (centro, Plaza de Portugal, Calvario y Bouzas), cuya superficie abarca algo más de 67 hectáreas, con una gran extensión con circulación restringida desde hace tiempo.

Operarios municipales han intensificado los trabajos de señalización en las últimas horas y los avisos tanto verticales como en la calzada ya son claramente distinguibles para los vigueses en zonas como Policarpo Sanz o Progreso, entre otras, instalaciones que se irán completando a lo largo de estos días. Asimismo, el sistema de cámaras de lectura de matrículas que servirá para regular las entradas en las ZBE está también operativo, confirman fuentes municipales.

¿A quién afectarán en esta primera fase las ZBE?

Según establece la ordenanza reguladora, cada una de las fases tendrá una duración de dos años, con una adaptación de 12 meses para cada una de ellas. De esta forma, hasta el 9 de septiembre de 2028, las restricciones de acceso a las ZBE se aplicarán a aquellos vehículos sin distintivo ambiental, que según la base de datos de la Dirección General de Tráfico, representan alrededor de 62.000 unidades en Vigo. Solo a partir del 10 de septiembre de 2027, por lo tanto, conductores de vehículos sin distintivo que no cumplan la normativa se expondrán a una multa de 200 euros. En la segunda fase, entre 2028 y 2030, se empezarían a ver afectados también vehículos con etiqueta B y, a partir de 2030, entrarían los de etiqueta C, quedando únicamente blindados los ECO o cero emisiones.

«Con el consenso social que queremos en Vigo, nadie tendrá que cambiar su vehículo», recuerdan fuentes municipales sobre la entrada en vigor de las ZBE y el cronograma pensado y las excepciones que contempla la ordenanza. Así, se garantizará el acceso a los residentes con vehículos domiciliados en calles comprendidas dentro de los perímetros, a aquellos adscritos a una actividad económica que se desarrolle en el interior de las zonas, los vehículos con tarjetas de movilidad reducida, los adscritos a servicios públicos esenciales, vehículos de dos ruedas en horario de 7:00 a 22:00 horas, transporte público, taxis, VTC, los que acudan a centros médicos o educativos o aquellos que se dirijan a parkings. También se establecen condiciones para los servicios de carga y descarga. Se prevé un impacto mínimo, dado que la mayoría de servicios públicos están fuera de las ZBE, con muchas calles en las que ya está actualmente restringida la circulación.

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Para acogerse a algunas de estas excepciones, el Concello trabaja en la habilitación de una plataforma (estará operativa en las próximas semanas), aunque las personas empadronadas en las ZBE o que tienen su vehículo ya inscrito en el padrón dentro de esos límites ya están volcados en el sistema, por lo que no tendrán que realizar ningún trámite. Los interesados en acceder a estos ámbitos y que cumplan alguno de los requisitos podrán firmar declaraciones responsables para hacerlo y, dentro del período de adaptación, aquellos conductores que accedan, recibirán una notificación de aviso para que sean conscientes de haber entrado en las ZBE.