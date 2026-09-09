El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo

Una aplicación en el móvil para abrir el coche, drones e inteligencia artificial para prevenir incendios, una herramienta digital para acertar la talla del zapato en segundos con solo una foto o tecnología para convertir en texto las comunicaciones portuarias y difundirlas a través de Telegram, WhatsApp u otras plataformas. Son algunos de los proyectos que forman parte de la primera edición de la incubadora de alta tecnología StartTIC, inaugurada este miércoles en la sede de Areal del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Son un total de 30 las ideas que se desarrollarán en este nuevo espacio pensado para impulsar el empleo tecnológico en el área de Vigo y lanzar iniciativas para sectores clave de la economía.

Representantes de los 30 proyectos se reunieron en un acto al también acudieron el delegado de Zona Franca, David Regades; el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas; el gerente de Gradiant, Fernando Jiménez; el director general de la Fundación Incyde, Javier Collado; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Los seleccionados para esta primera edición trabajarán en un programa intensivo de incubación de seis meses: serán guiados y acompañados en su proceso de desarrollo, validación y llegada al mercado. Lo harán en las instalaciones de la Zona Franca en Bouzas, ubicación temporal hasta que finalicen las obras del futuro Centro de Negocios Vgo TIC Global HUB de Vigo, en López Mora.

Esta incubadora está liderada por el Consorcio junto con Gradiant y la Cámara de Comercio. Cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros, cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027 y de la iniciativa «Infraestructuras destinadas a Incubadoras de Alta Tecnología en sectores estratégicos emergentes en Europa», impulsada por la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España. En la sesión inaugural, se presentaron los tutores y mentores tecnológicos que acompañarán a los equipos a lo largo de todo el proceso y se dieron a conocer el programa, sus contenidos y las agendas de trabajo.

En el encuentro, que concluyó con un espacio de networking entre participantes, responsables del programa, tutores, mentores y representantes de las entidades impulsoras, Regades defendió la colaboración público-privada como «fundamental» para impulsar nuevos proyectos tecnológicos en la ciudad. Puso como ejemplo Silicon Valley, que, recordó, «nace del Gobierno americano» y se apoya en financiación pública. Según el delegado del Estado, se trata de «un modelo de éxito» que el Consorcio ya replica. «El 50% de los nanosatélites enviados por España se fabricaron en la Zona Franca», comentó antes de subrayar que Vigo es la gran ciudad española con mayor porcentaje de empleo tecnológico: más de un 13%.

Regades indicó que a la convocatoria se presentaron más de 90 proyectos. «Es un orgullo el éxito que ha tenido», señaló, a la vez que puso en valor las aceleradoras de la Zona Franca, «ejemplo en España, Europa y Galicia». En la incubadora, los participantes contarán con itinerarios adaptados, seis talleres, mentorías técnicas especializadas y de internacionalización y 22 horas de asesoría transversal. Al finalizar el proceso, se les ofrecerán vías para la búsqueda de financiación pública y privada. «Los dos únicos proyectos financiados en España por la OTAN están en la Zona Franca de Vigo [Kreios Space y Vig-Sec Drone]», presumió antes de señalar el «efecto multiplicador» del empleo tecnológico, una «herramienta económica y social».

Caballero, también presidente de la Zona Franca de Vigo, destacó la importancia de los fondos del Gobierno de España para impulsar este tipo de iniciativas y apuntó que el objetivo de Vigo es «ocupar un lugar central en Europa» en el camino hacia el avance tecnológico. «Se dan las circunstancias para que haya éxito», anticipó. Collado valoró el trabajo del Consorcio y aseguró que las inversiones en incubadoras siempre dan buenos resultados. Por ello, animó a las instituciones a seguir apostando por este modelo y a reclamar más fondos al Ministerio de Hacienda. El alcalde respondió que tiene una reunión prevista con el ministro Arcadi España el próximo lunes en la que abordarán esta cuestión y le actualizará información sobre los proyectos.

García Costas aseveró que la colaboración entre instituciones y entidades es «una de las grandes fortalezas» de la incubadora. «Algunas de las ideas en fase inicial se convertirán mañana en empresas consolidadas», vaticinó. Para ello, según señaló, la Cámara realizará «acompañamiento» y participará «activamente» en la conexión con el tejido empresarial y la salida a nuevos mercados. Jiménez comentó que StartTIC contará con «infraestructuras determinantes y diferenciales que seguramente no tenga ninguna incubadora de España ni Europa». Indicó que Gradiant aporta la «capacidad técnica» a través de 250 ingenieros especializados en áreas como la ciberseguridad o la inteligencia artificial, entre otras.

Predominancia de la IA

Como destacan desde el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la inteligencia artificial es la tecnología predominante, con presencia en 8 de cada 10 iniciativas seleccionadas. Además, un 20% de los proyectos apuesta por tecnologías vinculadas a la ciberseguridad y la soberanía del dato, con soluciones orientadas desde la protección de infraestructuras críticas hasta la detección de deepfakes. El mapa tecnológico se completa con iniciativas basadas en Internet de las Cosas (IoT), robótica y edge computing.

Los proyectos seleccionados plantean aplicaciones en sectores estratégicos para la economía. Otro 20% desarrolla soluciones de inteligencia artificial y sensórica aplicables al ámbito marítimo, desde la pesca y la acuicultura hasta las comunicaciones portuarias. También tienen presencia las propuestas vinculadas a la automoción y la movilidad conectada, así como proyectos dirigidos al medio rural, con soluciones de digitalización agrícola y de prevención de incendios forestales.