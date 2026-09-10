EE UU aborda y destruye el atunero ecuatoriano «Montecristi» por su supuesta vinculación con el narcotráfico

El United States Southern Command (Southcom), o Comando Sur de Estados Unidos, es uno de los batallones de combate unificado de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y se autodenomina como el «responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación» en América Central, Sudamérica y el Caribe. En los últimos meses, principalmente por mandato activo de Donald Trump, ha llevado a cabo múltiples abordajes y destrucción de buques por su supuesta vinculación con actividades delictivas, de narcotráfico. Pero esta semana elevó su estrategia de ataque a un nivel muy superior al haber asaltado y eliminado un atunero de 40 metros de eslora, el Montecristi, cuya propiedad está registrada a nombre de Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos (Inepaca).

«El 7 de septiembre, bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos, las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptaron con éxito una estación flotante de reabastecimiento de combustible que apoyaba operaciones ilícitas de narcotráfico en el mar en el Pacífico Oriental», ha informado el Southcom a través de sus páginas oficiales. Según su investigación, de la que no ha aportado pruebas, el Montecristi estaba vinculado con la «violenta organización narcoterrorista Los Choneros». La tripulación del pesquero fue evacuada tras el abordaje y, también según Washington, será «entregada a las autoridades ecuatorianas».

Un día después, este martes 8 de septiembre, el Southcom volvió a divulgar otro ataque de un barco de menor tamaño, supuestamente también relacionado con Los Choneros. Como ha revelado el portal local Perú Pesquero, «con el Montecristi la situación adquiere una nueva dimensión: un barco atunero industrial también ha sido alcanzado por esta ofensiva en el Pacífico». La preocupación ya es indisimulada en puertos como el de Manta, de donde había salido este pesquero el 16 de agosto, según sus datos de posicionamiento. «Familiares de pescadores intervenidos en operaciones similares han rechazado las acusaciones y han sostenido que los tripulantes se encontraban realizando actividades pesqueras».

La ausencia de pruebas previas a estos ataques en alta mar, la desaparición de marineros —como los ocho del buque Fiorella, desde el pasado mes de enero— o la situación jurídica de los detenidos en aguas internacionales son cuestiones que todavía continúan sin respuesta.

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Ecuador es uno de los principales mercados de aprovisionamiento de proteína marina de España, tanto para consumo directo como para la industria transformadora. Puertos como el de Manta, además, son habituales para la flota atunera participada por capital español o palangreros gallegos de superficie.