Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar

Esta mañana, Arousa ha sido escenario de una singular experiencia gastronómica que ha unido vino, mar y producto gallego. El enólogo Raúl Pérez ha recuperado de las profundidades de la ría botellas del albariño «Sketch» que llevaba 15 años en crianza sumergida, a unos 20 metros bajo el nivel del mar.

La experiencia reunió a un grupo de reconocidos expertos españoles y británicos del mundo del vino y la gastronomía, que partieron a primera hora del puerto de Cambados a bordo de un velero y un barco auxiliar de acuicultura provisto de grúa rumbo a las bateas de mejillón en las que se encontraba el que sus promotores consideran un auténtico tesoro enológico: las botellas de «Sketch» que Raúl Pérez sumergió en 2011 y que han permanecido desde entonces en las aguas atlánticas.

La operación permitió contemplar por primera vez el izado de las botellas mediante el barco grúa, que elevó la jaula metálica en la que el vino había completado su prolongada crianza, en unas condiciones de oscuridad, presión, temperatura estable y movimiento constante de las corrientes.

«Las rías gallegas son el enclave perfecto para la crianza bajo el mar», insiste Raúl Pérez, el enólogo elegido en dos ocasiones como el mejor del mundo, convencido de que las condiciones naturales de las aguas gallegas permiten que el vino evolucione de una manera diferente a la que experimenta en una bodega convencional.

Características sensoriales

Según Pérez, el movimiento continuo de las corrientes, la temperatura constante, la ausencia total de luz y la presión existente a esa profundidad contribuyen a modificar y potenciar las características sensoriales del albariño. El resultado, según el enólogo, una mayor complejidad aromática, con la incorporación de matices salinos sobre un fondo dominado por las notas frutales y florales.

Un momento de la cata a bordo. / Pedro Mina

Desde la empresa Discarlux, artífice de esta experiencia, indican que en boca, el vino gana volumen, frescura, sedosidad y armonía, conservando sus tonalidades más verdosas pese a los más de tres lustros transcurridos bajo el mar.

Así se constató tras la degustación a bordo de dos botellas sumergidas desde 2011 y alguna más que lo estaba desde 2020 y 2021. Cabía la posibilidad y el riesgo de que el producto no estuviera bueno, por un exceso de salinidad y/o posibles alteraciones en el corcho, pero «todo ha salido a pedir de boca y el resultado es excepcional», aseguran los promotores de la iniciativa.

Como ya se había explicado en su momento, el albariño recuperado del fondo de la ría tiene además un carácter excepcional por otro motivo: estas botellas no están destinadas a la venta. Se trata de una producción vinculada a una experiencia enológica exclusiva que constituye una de las experiencias más singulares desarrolladas por el enólogo, que alcanzó notoriedad internacional después de lograr los míticos 100 puntos Parker con uno de sus vinos del Bierzo, su tierra natal.

La recuperación del vino no ha sido el único atractivo de la jornada. Una vez extraídas las botellas, el albariño fue acompañado a bordo por unas chuletas de buey gallego. El responsable de preparar la carne fue el chef con «estrella Michelin» Ugo Chan, en una combinación que buscó reunir dos productos de referencia de la gastronomía gallega: un albariño sometido a una crianza submarina excepcional y una carne que ha despertado también el interés de reconocidas figuras británicas de la gastronomía y el espectáculo.

Una de las botellas recuperadas. / Pedro Mina

Las chuletas, cabe recordar, «son de un ejemplar vendido la pasada primavera por más de 14.000 euros, cuya carne se sometió a 90 días de maduración», señaló Xosé Portas, gerente de Discarlux, distribuidora especializada en carne y Premio de Gastronomía de Galicia 2026.

La expedición contó además con la presencia de Nemanja Borjanovic, propietario del asador IBAI de Londres y de Mountain Valley, considerada una de las mayores distribuidoras de carne gallega en Reino Unido; el creador de contenido Toby Inskip, conocido como Eating with Tod y con 2,5 millones de seguidores en Instagram; Rodri Méndez, cuarta generación al frente de Forjas del Salnés; Luis Gutiérrez, catador de la Guía Parker en España, y los presentadores Roberto Vilar y Carlos Latre, reconocido aficionado al vino y la gastronomía.

Un viaje a la Galicia más ancestral

La jornada celebrada hoy ha puesto el colofón a una experiencia concebida como un viaje por la Galicia vinculada a sus productos gastronómicos más singulares. Durante las dos jornadas anteriores, la comitiva se acercó al mundo de las ganaderías tradicionales y a una forma de producción que mantiene buena parte de sus raíces en el medio rural.

La operación desplegada en la ría la convirtió, por tanto, en el escenario de una experiencia que conecta dos de los grandes símbolos de la gastronomía gallega: el albariño de Rías Baixas y la carne de buey gallego.