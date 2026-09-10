Vigo rememora los 80 con Golpes Bajos

La música que convirtió a Vigo en uno de los epicentros culturales de España durante los años 80 volverá a sonar este sábado en el muelle de Transatlánticos. El ciclo Son & Mar Vigo 2026 dedicará una de sus jornadas principales a la Movida viguesa, con un homenaje especial a Golpes Bajos, la banda liderada por el fallecido Germán Coppini y uno de los nombres fundamentales de aquella generación.

El espectáculo fue presentado este jueves en O Ovo, uno de los locales emblemáticos del Casco Vello, con la participación de Teo Cardalda y Tony Lomba, que avanzaron algunos detalles de la cita.

Sobre el escenario estarán, entre otros, Antón Reixa, Alberto Comesaña, Silvia Superstar y Luis García, miembro fundador de Golpes Bajos. La propuesta pretende recuperar tanto las canciones del grupo como el ambiente de una época que situó a Vigo en el mapa musical nacional.

La jornada irá más allá de un único tributo. El programa de «A Movida Viguesa», previsto para el sábado 12 de septiembre, reunirá en el mismo escenario a Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas —de Siniestro Total—, Killer Barbies y Stoned at Pompeii, además de otros protagonistas de distintas generaciones de la música hecha en la ciudad.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, recordó durante la presentación a algunas de las figuras ausentes de aquella escena. «Botaremos de menos a Germán, a Bibiano Morón ou a Víctor Coyote, pero gozaremos da maneira que a eles lles gustaría: escoitando música feita en Vigo», señaló.

El homenaje forma parte de la segunda semana de Son & Mar, un ciclo patrocinado por la Xunta e integrado en los Concertos do Xacobeo. Tras las primeras jornadas celebradas los días 4 y 5 de septiembre, la programación se reanuda este jueves con Campus, una cita especialmente dirigida al público universitario.

HardGZ y el cierre con música gallega

El viernes será el turno de Lingua Urbana, encabezada por HardGZ. Será la única jornada de pago de todo el ciclo y, según la organización, la venta anticipada ha registrado una fuerte demanda.

Después de la noche dedicada a la Movida, el festival llegará a su final el domingo con Orballo Cultural, concebido como escaparate de la música gallega contemporánea y de raíz. La organización prevé reunir a cinco figuras de primer nivel, aunque el cartel completo todavía no se ha hecho público.