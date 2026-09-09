Accidente de tráfico
Un motorista herido tras chocar contra un coche en Vigo
El accidente ocurrió esta mañana en la avenida de Galicia
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Un motorista ha resultado herido tras impactar contra un coche esta mañana en el barrio de Teis, en Vigo.
El accidente de tráfico ocurrió sobre las 6.55 horas concretamente a la altura del número 290 de la avenida de Galicia, en un punto donde confluye la propia vía con el Camiño a Buíña, según han informado a FARO fuentes oficiales.
El 112 Galicia trasladó lo ocurrido a la Policía Local y al servicio de Urxencias Sanitarias 061.
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