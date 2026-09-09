Un motorista herido tras chocar contra un coche en Vigo

Un motorista ha resultado herido tras impactar contra un coche esta mañana en el barrio de Teis, en Vigo.

El accidente de tráfico ocurrió sobre las 6.55 horas concretamente a la altura del número 290 de la avenida de Galicia, en un punto donde confluye la propia vía con el Camiño a Buíña, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El 112 Galicia trasladó lo ocurrido a la Policía Local y al servicio de Urxencias Sanitarias 061.

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