Sucesos
Muere un hombre en un atropello en Cambados
La Policía Local de Vilagarcía esclarece un arrollamiento con fuga
Un vecino de Cambados de 52 años de edad y que responde a las iniciales de S.O.B, murió esta noche tras ser atropellado en las inmediaciones de la gasolinera de Corvillón, en Cambados. Según las primeras informaciones, iba por un camino paseando a su perro.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas y los servicios médicos y de emergencias le estuvieron practicando maniobras de reanimación durante una hora aproximadamente, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Hasta el lugar acudió el 061 y miembros del servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, entre otros efectivos
Por otra parte, la Policía Local de Vilagarcía esclareció esta tarde la autoría de un atropello. El conductor abandonó el lugar y gracias a las declaraciones de testigos y las cámaras de establecimientos lograron dar con él.
También consiguió localizar a otro automovilista que, igualmente, se fue del lugar tras protagonizar un accidente de daños en la calle Curros Enríquez. Sucedió sobre las tres de la tarde y le siguieron otras intervenciones de los agentes, destacando la atención de un menor que resultó herido leve al perder la verticalidad con la bicicleta que conducía. Ocurrió sobre las 20.30 horas y fue evacuado en ambulancia al Hospital do Salnés.
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