Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego

La exportación de almeja desde Marruecos se había interrumpido en junio a causa de un episodio tóxico. Superado este proceso natural, especies como la fina (Ruditapes decussatus) se disponen a regresar con fuerza a cada rincón del mercado nacional y, lógicamente, también del gallego, donde tanto el producto llegado desde el continente africano como el procedente de Portugal se encuentran cada día con más facilidades para avanzar en su plan de expansión, aprovechando que la mayor parte de la actividad marisquera en la comunidad está bajo mínimos en la actualidad y que los últimos años resultaron pésimos para este sector.

Un avance el del producto de importación que preocupa tanto a las cofradías de pescadores como a los depuradores de moluscos y los comercializadores gallegos, ya que la almeja fina marroquí llega prácticamente elaborada, de ahí que las empresas de esta comunidad se conviertan en algo así como unos meros intermediarios o espectadores.

La consecuencia inmediata de ese aumento de producto foráneo es la caída del precio en las subastas del escaso marisco gallego disponible en las lonjas.

Y a esto se suma la pérdida de clientes en beneficio de una almeja fina marroquí que distribuidores como Makro presentan en los mercados como un bivalvo «de carne firme y elegante, con sabor marino intenso y limpio, perfecta para preparaciones delicadas».

Además de destacar que su calibre «la hace muy versátil en cocina profesional» y que resulta «ideal para marinera, vapor, arroces, pastas, y tapas de alta calidad».

Un bivalvo que llega a Galicia vía Barcelona, a través de una empresa catalana que, con ayuda de capital marroquí, presume de disponer en la costa marroquí del «primer criadero del mundo de la ‘Ruditapes decussatus’, demostrando que es posible criar esta variedad de forma sostenible, con el mayor respeto a la preservación del entorno natural».

Se trata de la firma Azura Atlantic, que presenta su almeja como «un producto premium destinado a los grandes chefs, a los profesionales de la gastronomía y a todos los amantes de la gran cocina que buscan la excelencia y el sabor».

Características

Es, según dicen, una almeja fina «reconocible por su finura, sabor, múltiples beneficios nutricionales y un alto prestigio». Es decir, que además de por sus cualidades gustativas, «destaca como excelente fuente natural de proteínas, vitaminas, hierro y oligoelementos».

Justamente este año alcanza una década en funcionamiento la planta de incubación Azura Atlantic, que al parecer «no ha dejado de desarrollarse desde entonces gracias a importantes inversiones (unos 20 millones de euros) y al apoyo constante de los profesionales de la cría de marisco y los investigadores científicos».

La almeja de Azura. / FdV

En definitiva, que Marruecos sigue dando pasos para afianzarse como competidor de Galicia, donde patrones mayores como Carmen Vázquez Nores, al frente de la cofradía de Lourizán, dicen ser conscientes de que depuradores y comercializadores necesitan mantener el suministro para responder a la demanda, de ahí que en momentos como los actuales, cuando la producción gallega es claramente insuficiente, recurran a mercados exteriores como Portugal y, de un tiempo a esta parte, Marruecos e incluso de Canadá.

Competidores que colocan en mercados como el gallego almeja que llega fresca, no congelada ni precocinada, que entra directamente en competencia con la extraída en las rías gallegas cuando los bancos no están cerrados por ceses de actividad ni esquilmados a causa del furtivismo o de una deficiente gestión de los mismos, entre otras razones.

Nadie puede olvidar que hay muchas cofradías y/o agrupaciones de marisqueo acogidas a convenios de la Xunta, y cuando esto sucede y se cierran los bancos se reduce drásticamente la producción local y resulta del todo imposible abastecer los mercados si no es con bivalvos extranjeros, y es así como se explica el aumento de importaciones de almeja portuguesa y marroquí.

Un incremento que en el caso de Portugal se ve avalado desde el pasado 1 de junio por un endurecimiento de sus sistemas de control y trazabilidad de los bivalvos, adaptándolos a las exigencias europeas y, en consecuencia, ejerciendo una mayor presión sobre productores tradicionales como Galicia.

En FARO DE VIGO ya se había advertido de ello en mayo, cuando se explicó que la intención de las autoridades portuguesas no era otra que aumentar el control sobre sus bivalvos para despacharlos a toda Europa (Galicia incluida) con todos los «papeles en regla», siguiendo a pie juntillas las directrices comunitarias y, con ello, aumentando sus posibilidades de exportación, al ofrecer mayor seguridad jurídica a sus clientes.

De ahí que Portugal apostara por seguir las directrices del sistema Traces (Trade Control and Expert System), la red informática oficial de la Unión Europea para el control y certificación del comercio y las importaciones de animales vivos, productos de origen animal y vegetal y alimentos.

De ahí de la Orden 208/2026/1 de 5 de mayo de 2026 que entró en vigor el 1 de junio y elaboró el Gobierno luso para «Establecer las normas de almacenamiento, comercialización y transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos».