Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto

Povisa vuelve a mirar hacia arriba en su árbol societario. No porque el hospital vigués esté formalmente en venta ni porque exista, por ahora, una operación específica sobre el centro de la calle Salamanca, sino porque los accionistas de Vivalto Santé, el grupo francés que controla Ribera Salud, se mueven en un escenario de posible cambio de inversor.

Las informaciones que circulan en el mercado apuntan a que los accionistas de Vivalto preparan un proceso para buscar comprador para el grupo sanitario francés, en una operación vinculada también a la reordenación financiera y la reducción de deuda.

El movimiento vuelve a poner el foco sobre Ribera Salud y, por extensión, Povisa.

Desde hace tiempo se comenta en el sector una posible operación sobre Vivalto y esta mañana era objeto de conversación entre algunos médicos de Povisa. Desde el grupo francés tratan, sin embargo, de alejar cualquier lectura que sitúe al hospital vigués en el centro de esos movimientos.

En declaraciones recabadas por FARO, la compañía sostiene que «el Grupo Vivalto continúa desarrollando su proyecto estratégico y su expansión europea con el respaldo de su actual estructura accionarial» y añade: «De acuerdo con su práctica habitual, el Grupo Vivalto no comenta rumores de mercado ni especulaciones».

Para Vigo, la cuestión es si Povisa podría convertirse en una pieza 'desencajada' del puzle y venderse aparte.

Los precedentes apuntan en sentido contrario. Cuando la estadounidense Centene salió de Europa en 2022, el hospital no fue vendido de forma independiente: Vivalto compró el holding que controlaba Ribera Salud y Povisa siguió dentro de la compañía española.

Tampoco Centene había adquirido directamente el centro: cuando Ribera compró en 2019 el 93% a la familia Silveira, ya estaba bajo control norteamericano.

La historia ayuda a entender por qué cada movimiento en la cúspide del grupo tiene eco en Vigo. Povisa nació como Policlínico Vigo en 1969, impulsado por cinco médicos y con más de un centenar de facultativos locales como accionistas. Aquellos médicos integraron sus clínicas y consultas: José Troncoso, traumatólogo y primer presidente; Darío Durán, radiólogo; Manuel Sas, otorrinolaringólogo; Alberto Guitián, ginecólogo-obstetra; y Eduardo Vázquez, cirujano.

Abrió en marzo de 1973 y creció como hospital privado muy ligado a la sanidad pública. Veinte años más tarde, en 1993 firmó su primer concierto singular con el Sergas, la pieza que marcaría desde entonces buena parte de su modelo.

Y en 1996 llegó el primer gran cambio de control, con el Grupo Nosa Terra, ligado a la familia Silveira. Bajo esa etapa se consolidó la relación con el Sergas y, en 2014, la libre elección permitió a los pacientes adscritos optar por trasladarse a la sanidad pública.

Después llegaron años de tensión financiera: tras pérdidas millonarias y un preconcurso en 2018, la familia vendió Povisa en 2019 a Ribera Salud. Desde entonces no volvió a cambiar directamente de propietario: cambiaron los dueños de Ribera, primero Centene y después, desde 2022, Vivalto.

Ese recorrido de 53 años desemboca ahora en un momento sensible. Povisa afronta una doble pérdida. La primera es de pacientes: en el último periodo de libre elección, 7.806 usuarios solicitaron marcharse al CHUVI y solo 276 pidieron el camino contrario. El hospital quedó con 102.489 tarjetas, frente a las cerca de 139.000 del inicio de la libre elección: alrededor de un 27% menos.

La segunda es de profesionales. Desde 2024 se han sucedido salidas en Urgencias, Cardiología o Dermatología.

Cardiología llegó a pasar de ocho especialistas a tres y siete médicos abandonaron el hospital en 2025 tras obtener plaza en el Sergas. Povisa rechaza que exista un vaciamiento asistencial y defendió el pasado otoño que trabajaba con «absoluta normalidad», con 486 facultativos y decenas de incorporaciones.

No hay datos que vinculen esas salidas con los movimientos de Vivalto, aunque confluyen en un momento de incertidumbre.

A ello se suma una relación con el Sergas que resulta decisiva desde hace más de tres décadas.

El contrato firmado en abril de 2025 cambió el sistema de financiación para ligarlo más a la actividad realizada. Se diseñó para una población cercana a 116.000 usuarios, una cifra que la pérdida de tarjetas ha dejado atrás.

Así llega Povisa a este posible nuevo capítulo. Hace 53 años era el hospital levantado por médicos de Vigo; después pasó a una familia empresarial gallega, a Ribera Salud y, de forma indirecta, al capital estadounidense y francés. Hoy Vivalto sigue siendo el accionista de referencia de Ribera y Ribera continúa siendo la propietaria de Povisa.