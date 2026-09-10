Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»

A pocas semanas de que la FIFA tome la decisión definitiva sobre las ciudades que albergarán los encuentros de los partidos del Mundial 2030, vuelve a ir en aumento la tensión política. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reprende al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, por su tibieza a la hora de referirse a las opciones de Balaídos esta semana en una entrevista en la TVG, en la que señaló que «non será doado» conseguir la inclusión viguesa.

«Ya hizo todos aquellos manejos en su momento y ahora vuelve a las andadas, cuando hay campos que seleccionó que no tienen ninguna grada hecha y nosotros tenemos ya casi tres, por lo que estamos mejor que muchos otros, con todo programado para hacerlo en tiempo, forma y plazo», destacó este jueves el alcalde olívico, Abel Caballero, que liga las palabras de Louzán con un deseo de excluir la candidatura de Vigo: «No quiere que seamos sede, igual que Rueda (el presidente de la Xunta), porque ni siquiera nos dijo que enviaba el nombre de Vigo a la FIFA y que pueden venir en octubre».

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Caballero contrapone la actitud de Louzán con la del Gobierno central, que a través del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, defendió esta semana la inclusión de Vigo y Valencia, diciendo que España contaba con 11 sedes. «El Gobierno nos defiende y el resto está en contra, especialmente Louzán, con su antiviguismo», concluye Caballero, que recuerda al presidente de la RFEF que la selección realizada en un primer momento «no fue muy exitosa, al caerse ciudades, y a lo mejor lo es aún menos».