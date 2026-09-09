«Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África

Adscrito a la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), la mayor referencia en flota de palangre de superficie de Europa, el Nuevo Zumaya es un pesquero de 28 metros de eslora y 184 GT (arqueo bruto o gross tonnage) entregado por el desaparecido astillero M. Cíes en 1996. Su matrícula y folio eran, hasta este pasado 1 de septiembre, 3ª VI-5-2-96. Cuando vuelva a la mar habrá de hacerlo con otros dígitos y letras en el casco: el Nuevo Zumaya ha sido exportado a Namibia, con lo que portará el pabellón de este país y la flota gallega, de paso, perderá un efectivo más. Y, solo desde la Política Pesquera Común (PPC) que está en vigor, la nómina de pesqueros que han abandonado Galicia y el pabellón español en búsqueda de nuevas oportunidades acaricia los 60 efectivos. En términos de capacidad, equivale a más de cuatro veces los GT de toda la flota de arrastre de Gran Sol.

La última propiedad registrada del Nuevo Zumaya corresponde a la empresa Pesquera Jobedo, de A Guarda. Según fuentes del sector, el palangrero seguirá asociado a capital guardés, de la misma casa armadora que los buques Lomba Mauri y Nubeiro (ex Futre, hasta abril de 2025), Pesqueira Lourido. Estas unidades sí mantienen el pabellón español. Pero la del Nuevo Zumaya no será la última exportación a países no comunitarios: si hasta 2012 eran comunes los reabanderamientos en Francia o Reino Unido (Loira, Argelés, Patricia Marta o Armaven Uno, por ejemplo, con matrículas de Bayonne o Milford Haven), a partir de entonces las salidas se popularizaron a caladeros africanos debido a las continuas estrecheces en aguas europeas para determinados segmentos de flota.

El «Lauren», con pabellón de Irlanda, es una excepción. / FdV

Es cierto que, antes del Nuevo Zumaya, fue exportado desde Galicia y rumbo a Irlanda el Lauren, un modernísimo arrastrero adquirido por capital de Celeiro —Pesquerías Atlantic Ocean, con participación de Grupo Regal— para la pesca pelágica de lirio. La exportación fue registrada con fecha del 30 de julio, y se trató de una completa excepción. El cerquero Muro de Fontán fue reabanderado en Angola en marzo, el Noruego partió a idéntico destino en agosto de 2025 y, antes, el Praia de Rodeira mudaba su bandera, en julio, a la de Mauritania. Este último, con la excepción del Releixo de Vieirasa (operativo en Senegal), era el vestigio que quedaba con bandera española de la desaparecida flota cefalopodera gallega —de O Morrazo, sobre todo— del banco canario-sahariano.

En el periodo comprendido solo entre 2020 y el verano de 2025 dijeron adiós otros 29 efectivos, todos para portar pabellones africanos a excepción del Flecha, exportado a Reino Unido para la compañía Ferncrown Ltd. y rebautizado como Ayr Dawn 2. Los destinos más elegidos fueron Mauritania (A Costa de Lugo, O Argentino, Costa de Malpica, Adrina, Peixiño Primero, Balamida o Playa de Loureiro), Marruecos (Pino Ladra, Rio Mau o Galaxia Dos) o Namibia (Manolo del Terín, Mercedes Emilia o el propio Nuevo Zumaya). Farillón, Minchos Octavo, Muxía, Patricia Sotelo, Villa de Hío, Arosa Doce, Santamar, Praia de Samil, Praia da Marosa, Abrela, Nuevo Bitácora, Monte Víos o Balamida son solo algunos de los demás pesqueros que partieron, a África y Argentina, en varias oleadas de exportaciones que no dejan de sucederse.

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Las 58 computadas por FARO, en base a los registros oficiales de la Comisión Europea, suman una capacidad instalada —sin tener en cuenta eventuales reformas posteriores, como los alargamientos de Minchos Octavo y Minchos Noveno por Iberconsa— de 25.506 GT. Toda la flota de arrastre gallega operativa en Gran Sol, por su parte, apenas presenta 6.500 GT en conjunto.