Balaídos opta a la segunda línea del Perte para construir un nuevo taller de baterías

La primera convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), lanzada el año pasado, no tenía una configuración que colmase las aspiraciones de Stellantis Vigo, que ansiaba disponer de fondos para optar a una de las nuevas plataformas industriales del grupo, la STLA Small. Pese a ello, el grupo apostó por presentarse con un proyecto conjunto con la planta de Villaverde (Madrid) de 43 millones de euros. Bautizado como Aries, se trataba de un consorcio cuya operación más llamativa era la creación de un nuevo taller de baterías en la factoría de Balaídos, más grande que el actual para responder al aumento en la fabricación de vehículos cero emisiones. Sin embargo, como avanzó FARO, la instalación finalmente no pudo formar parte de la iniciativa al no cumplir los requisitos de aquella rígida convocatoria. Ahora, con el lanzamiento este mes del llamado Perte VEC II, Stellantis Vigo presenta sus credenciales para hacerse con una porción de los 850 millones de euros de la línea específica para baterías: quiere incluir, esta vez sí, su nuevo taller.