El Perte de la automoción pasa de largo por Galicia

El Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), cuyo plazo para la presentación de proyectos acabó el viernes, nació con la intención de revolucionar el sector de la automoción en España. A través de los fondos Next Generation, su creación nació de la necesidad de formar “un ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación” de coches electrificados “mediante el impulso a la industria del automóvil”. Por ello, se esperaba una masiva participación de los principales fabricantes asentados en el país, de la mano de las proveedoras dispersas por todo el territorio y con grandes inversiones “para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada”. Sin embargo, la principal región de la automoción del país, Galicia, ha quedado relegada a un segundo plano, reduciendo la participación de sus firmas y centros tecnológicos a cuatro proyectos ajenos al territorio y a la iniciativa presentada por Stellantis para Vigo, de mínimos al no poder incluir los principales planes del grupo que dirige Carlos Tavares ante la criticada rigidez de las bases de la convocatoria. Sacando este último proyecto, con una inversión de 43 millones de euros, y a falta de conocer el resto de iniciativas, el sello gallego en el que es considerado el gran proyecto para el futuro de la automoción se reduce a la inclusión de Delta Vigo en la iniciativa de Volkswagen-Seat, al centro tecnológico CTAG en la planta de baterías extremeña y el proyecto de Renault-Cellnex, y a la inclusión de Urovesa, Unvi, Little Cars y Castrosúa en la propuesta de Grupo Sapa.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostraba ayer satisfecha tras una convocatoria que definió como “exitosa” tras atraer varios proyectos y, sobre todo, dos gigafactorías de baterías. Eso sí, pese a tener la fábrica que más vehículos produce del país (y del grupo en Europa), Galicia no contará con una. Se van para Sagunto, Valencia, y Navalmoral de la Mata, Cáceres, tras los proyectos presentados por Volkswagen (3.500 millones para esta factoría) y Envisión-Acciona (1.000 millones), respectivamente. Dentro de los consorcios creados, en el caso de la iniciativa valenciana estará Delta Vigo, mientras que en el extremeño el viernes se desveló que el CTAG figura entre los 12 participantes. A mayores de estas dos iniciativas, las otras patas gallegas (al menos de los proyectos hechos públicos hasta la fecha) dentro del Perte VEC están en el proyecto de Renault y Cellnex y en el de Grupo Sapa. El primero cuenta también con la ayuda del CTAG. En el segundo, de 200 millones, figuran Urovesa (fabrica vehículos militares), Little Cars (hace todoterrenos eléctricos) y las carroceras de autobuses Castrosúa y Unvi (del grupo Pérez Rumbao). Las cuatro empresas trabajan en vehículos de bajas o nulas emisiones. Junto a estas millonarias iniciativas, la principal relacionada estrictamente con el territorio es la de Stellantis. El grupo anunció dos proyectos de 266 millones para sus plantas españolas, pero el pensado para Figueruelas (Zargoza), llamado Tesis, se lleva cinco veces más inversión que el planteado para las de Vigo y Madrid. Stellantis presenta inversiones mínimas al Perte al no entrar la nueva plataforma eléctrica Bajo el nombre Aries, en él si hay una importante presencia de empresas gallegas (17 de las 25 que forman el consorcio), pero supone 43 millones de inversión pensados para implantar un nuevo taller de baterías en Vigo y lanzar la nueva generación de vehículos eléctricos que ensamblan ambas factorías. Stellantis y el sector de la automoción gallego queda ahora pendiente de nuevas ventanas de oportunidad desde el Gobierno para crear apoyos de cara a las inversiones que planea la firma, centrado sobre todo en la implantación de una nueva plataforma industrial sobre la que se fabricarán los coches del futuro, las STLA.