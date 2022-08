Xunta e industria del mar apelan a la “vía portuguesa” para poder acceder al Perte

El año pasado, las principales pesqueras gallegas, casi una veintena, superaron los 4.500 millones de euros de volumen de negocio, como publicó FARO. Son grandes empresas del sector, principalmente de Vigo y su área, acostumbradas a invertir en el extranjero, pero también en casa. Para ello, acostumbran a apoyarse en los programas lanzados desde la Administración, principalmente en materia de I+D, de eficiencia energética o de reducción de huella medioambiental. Como en el resto de la industria, los llamados fondos COVID supusieron una inyección de ilusión, pero su exclusión del Perte Agroalimentario cayó como un jarro de agua fría, como ilustraron el martes las patronales de las empresas transformadoras (Conxemar) y de la conserva (Anfaco). Sin embargo, ayer la Consellería do Mar sembró la polémica, acusando directamente al Gobierno, y no a Bruselas, de dejar a estas empresas sin estos fondos. De hecho, puntualizó que otros países, como Portugal, sí incluyen a su industria del mar en los Next Generation más allá de los apartados de I+D. De hecho, el país vecino ya lanzó una convocatoria de 705 millones de euros para “descarbonizar la industria” e incluye, expresamente, a las empresas de transformación de pescado y marisco.

