La conselleira de Mar, Rosa Quintana, aseguró esta mañana en Domaio que esperaba que el Estado rectifique y haga como Portugal para que la industria de transformación de los productos de la pesca y del mar se pueda beneficiar del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) Agroalimentario.

Respecto a la exclusión de la industria transformadora de la pesca y de las quejas de Anfaco y Conxemar, que piden su una excepción para no quedarse atrás, señala que la exclusión no ha sido un criterio de la UE, sino del Gobierno del Estado. Insiste en que en Portugal entienden que la industria de transformación de la pesca si puede ser beneficiaria de las ayudas y están tramitando los proyectos, por lo que no entienden cómo en España esta industria no puede entrar en el Perte, de ahí que espere que el Gobierno Central recapacite y adopte una situación semejante a la de Portugal y les dé cabida en este Perte Agroalimentario.

De nuevo volvió a referirse al conflicto por el nuevo Real Decreto estatal de Costas, publicado ayer, en el que no se han tenido en cuenta las alegaciones de la Xunta. Asegura que este real decreto ratifica que hayan "volado" con la Ley de Cambio Climático los 75 años de prórroga extraordinaria de las concesiones de Costas, incluso para las casas en dominio público marítimo terrestre para las que había una sentencia del Tribunal Superior de Murcia y ratificada por el Supremo que les daba esos 75 años, "se acabó".

Criticó el impacto que ha tenido el criterio de que la subida de una ola, una sola vez hace que esa zona pase a ser dominio público marítimo, cuando antes tenían que darse cinco episodios consecutivos para llegar a ese extremo, por lo que considera que algunos concellos van a perder zona municipal para ser dominio publico marítimo terrestre y toda la cadena mar-industria del litoral "tendrá problemas". Terminó diciendo que se está analizando el reglamento y que si hay posibilidad de recurso, se presentará.

Quintana se desplazó a Domaio, en Moaña, para viajar en barco hasta una batea y estar en contacto con el sector de producción del mejillón, ver cómo va este año de trabajo y poner en valor las ayudas anuales con fondos europeos y autonómicos para mejorar la cadena de producción, el cultivo y la seguridad para trabajar en batea y que sean motivadoras.

Confirmó que en la última convocatoria fueron 118 proyectos aprobados, de los cuales 96 fueron del sector del mejillón, que es el sector de la acuicultura que más produce y, por tanto, dijo, el que más debe recibir. Supusieron unas ayudas de 6 millones de euros que se traducen en 12 de movimiento económico con la cofinanciación que tiene que aportar el sector. Quintana aseguró que esperaba que estas ayudas den fruto y sirvan para mejorar en la capacidad de producción en Galicia.