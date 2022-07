“Debemos cuidar más a Conxemar; Oporto o Madrid estarían encantadas de llevársela”

Eloy García, consejero de Galfrío y gerente de Eloymar Tranvías, asumió el 15 de junio la presidencia de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) en reemplazo del dimitido José Luis Freire. La asamblea decidirá si procede o no la convocatoria de elecciones.

–¿Cómo ha sido el desembarco en la presidencia?

– Muy bien, con mucha ilusión. Hay muchas ganas por parte de todo el equipo, 16 profesionales trabajando en Conxemar. La idea es desplegar una actitud abierta hacia todos los demás. Debemos tener claro que Conxemar es una asociación de carácter nacional y que su objetivo es la defensa de los intereses de sus asociados, 228 por toda España, y tener en cuenta que la feria es una actividad de Conxemar, que interrelaciona a nuestros asociados y nos aporta financiación, pero no es un fin en sí mismo.

–Conxemar es más que una feria.

–Efectivamente. Reunimos más de la mitad del PIB y el empleo del sector. Debemos fomentar nuestra presencia en Bruselas, que es donde se toman hoy las grandes decisiones que afectan a nuestra actividad.

–¿Cree que el gran público conoce realmente la asociación, al margen de la feria?

–Sinceramente, creo que no. Por eso digo que Conxemar no es solo una feria, me interesa recalcarlo. La comunicación para distinguir entre feria y asociación quizás no ha sido lo suficientemente clara, de ahí que hay gente que cree que Conxemar está en el Ifevi. Si eso pasa en Vigo, ¿cómo no va a suceder a los de fuera?

De cara al año que viene espero que tengamos tiempo de aplicar medidas correctoras con los hoteles

–En eventos como la desaparecida World Fishing Exhibition, uno de los objetivos que perseguía era lograr una simbiosis con la ciudad. ¿Por qué Conxemar no sale del Ifevi?

–Hemos vendido todos los metros cuadrados, tenemos lleno, hemos tenido bastante con llenar el Ifevi. Ojalá tuviéramos oportunidad de hacer actividades complementarias o paralelas en el resto de la ciudad. De hecho, sí existen. Para mí, la mayor fortaleza de la feria en Vigo es todo el ecosistema que hay en Vigo. Los visitantes profesionales no solo van a la feria: visitan empresas, astilleros, fábricas, barcos… Hay todo un ecosistema propio en el área que no lo hay en otras ciudades, donde no sales del entorno ferial. Siempre se producen esas actividades paralelas. Y, ya que menciona la ciudad, hay que reclamar otra vez…

–Los accesos.

–La mejora de los accesos, mejores interconexiones aéreas, mejora del aparcamiento. Son viejos mantras pero que están ahí. He encargado algún estudio para abrir un canal de conveniencia para acceder directamente al Ifevi. Podríamos habilitar un carril para servicio público: autobuses, lanzaderas, taxis… Esto se hace al salir de las playas. No son cosas complicadas, no acabo de entender por qué no se han llevado a la práctica. También sería deseable un mejor comportamiento por parte de los hoteles.

–¿Por?

–Están exigiendo tres noches mínimo y un precio muy superior al normal. Esto es matar la gallina de los huevos de oro, estás atacando a la feria de tu ciudad. Esto no se ve con buenos ojos. De cara al año que viene espero que tengamos tiempo de aplicar medidas correctoras. Esto ha sucedido en otras ciudades ya: en Bruselas había realmente un problema con los hoteles y la feria se fue a Barcelona.

–¿Qué opciones hay de que la feria incorpore a la industria de la conserva? ¿Conxemar tiene que ser solo para pescado congelado?

–No. De hecho, se ha invitado a la conserva, en la junta directiva contamos con Frinsa y tenemos stands conserveros en la feria de este año. Este era uno de los objetivos de la ampliación para los últimos 5.000 metros que se han ganado, darle cabida. Seguramente se irá consolidando más su posición.

–La presencia de algunas de las mayores compañías del mundo en la industria del congelado es baja. Maruha Nichiro, Thai Union, Red Chamber… ¿Por qué no vienen?

–Maruha Nichiro va a estar en el congreso, el décimo congreso que organizamos con la FAO. Este año, sobre los retos y oportunidades de la industria. Vendrán grandes empresas. En cuanto a su participación con expositores, cada empresa diseña sus estrategias y busca aquellos sitios donde considera que es más conveniente su presencia. En Conxemar sí hay grandes empresas, ha citado algunas que no están, pero otras muchas que sí.

–¿Hemos salvado la amenaza de la Seafood de Barcelona o todavía es pronto para hacer esta evaluación?

–Vivimos en constante evolución, nunca puedes dar por terminada ninguna amenaza ni dejar de aprovechar ninguna oportunidad. Tendremos que estar siempre muy atentos, reinventándonos, incluyendo a la conserva, complementarnos con una feria virtual… El minifundismo de las asociaciones no nos lleva a ninguna parte. Este fin de semana estuvimos en el SeaFest, con una fantástica organización, y en un acto de Anfaco. Conflicto de intereses existe siempre, incluso entre las mismas asociaciones, pero hay espacios para trabajar en común. La rebaja del IVA o los contingentes arancelarios podemos defenderlos de manera conjunta y exponer de manera conjunta también.

Hemos vendido todos los metros cuadrados, tenemos lleno

–Habla de constante evolución. Las ferias nacen, mueren, se mudan… ¿Existe algún riesgo de que la feria Conxemar se celebre fuera de Vigo?

–Desde luego, llevamos suficientes ediciones como para tratar de evitar que eso suceda. Yo quiero que, en la medida de lo que yo pueda, se celebre siempre en Vigo. Es cierto que nos gustaría contar con mucha más ayuda: accesos, aeropuerto, aparcamiento, hoteles, ayudas económicas que otros reciben y la feria no… Tenemos presiones, evidentemente, porque ciudades como Oporto o Madrid estarían encantadas de llevarse la feria. Allí no tendrían este ecosistema del que hablábamos, que es nuestra mayor fortaleza y no se puede trasladar. Hay que tratarla con mimo desde la ciudad, el patronato del Ifevi. Como cuidamos Citroën, O Marisquiño… no pedimos mucho más. Hay que cuidar más la feria.

–De la feria en Bruselas nos olvidamos, ¿verdad?

–La feria de Bruselas la vamos a cambiar por mucha más presencia en Bruselas.

–¿Hay problemas de relevo generacional?

–Depende del tipo de empresas. En las transformadoras, por ejemplo, no veo ningún problema. Es más, hay una generación estupenda y gente joven que lo está haciendo muy bien. En la parte extractiva igual puede haber alguno más. Sí en las llamadas empresas mixtas, que están deslocalizadas desde hace mucho tiempo, pescan en países lejanos y venden en países lejanos. El hecho de tener sus sedes aquí, cotizar aquí, reparaciones… hay una siguiente generación muy deslocalizada, que ya no tiene ese vínculo tierra de los fundadores. Si pescan en Chile, venden en Japón y mandan todo en un contenedor danés… pueden pensar que por qué no tener una sede en Malta. Es un problema que todavía no está abordado y es donde creo que el relevo generacional puede alterar un poco este ecosistema, no por inexistencia.

– ¿Y de deslocalización de empresas o nuevas inversiones? Portugal, Marruecos…

–Para eso están los contingentes arancelarios, para que nuestras plantas puedan procesar aquí lo que no se pesca en Europa. Si no establecemos ITQ suficientes, nos encontramos con que se está trabajando en países cuyas condiciones laborales no son como las que tenemos en Europa, que está cometiendo un grave error. Es la única deslocalización que veo yo posible, búsqueda para evitar tasas e impuestos de aquí.

–Bruselas prácticamente expulsa a la flota palangrera de Gran Sol, no ha accedido a modificar el contingente para el calamar de Malvinas, quiere reservar el 30% de áreas comunitarias… ¿El sector no es capaz de hacerse oír en Bruselas o tienen más peso otro tipo de organizaciones?

–En parte es culpa nuestra. A mí me da envidia, cuando estamos en Bruselas, y ver cómo trabajan los lobbies nórdicos. El contingente de atún se acaba en enero, el del gambón en febrero. ¿Qué sentido tiene? Hay una revisión en ciernes sobre los contingentes, esperemos que se corrija.

“Tendremos un centro interactivo en Vigo para fomentar el consumo de pescado entre niños”