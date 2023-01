A cuatro meses de las elecciones, Xuntos llevó ayer a pleno los presupuestos del Concello para 2023, cifrados en 4,23 millones de euros. Quedaron despachados en apenas una hora de debate, sin segundo turno de intervenciones y con el voto en contra de BNG y PSOE. Estos cuatro escaños se impusieron a los tres a favor de Xuntos polo Noso Concello. El PP y sus seis concejales se abstuvieron, para que así el gobierno siga usando el mantra de que no materializa proyectos porque el Bloque le niega su apoyo.

La concesión de un chiringuito de A Carixa

Y esto no es así, porque ayer el portavoz, Álex Fiuza insistió en que podían negociarse estos presupuestos. La falta de consenso previo también fue mencionada por la socialista María del Carmen Silva. El alcalde, Luis Taboada, zanjó estas criticas con que la oposición tuvo a su disposición las cuentas durante una semana y pudo debatirlas previamente en la comisión.

Tanto Silva como Jesús Otero, desde el PP indicaron que las cuentas contemplan ingresos por los dos chiringuitos de A Carixa, pero uno de ellos está cerrado. La edil de Facenda, Mireya Otero, cree que sí da tiempo a adjudicarlo. Silva duda también de que algunas ayudas de la Xunta tengan posibilidades de ser concedidas.

Desde el BNG, Fiuza echa en falta que no haya partidas económicas para promocionar el asentamiento poblacional, más allá de las ayudas a la natalidad o para la compra de los libros de texto, que sí figuran. Tampoco se destina dinero a fomentar el empleo, el consumo en el comercio local o el turismo.

Desde las filas del PP uno de sus portavoces, Jesús Otero, tiene claro que los presupuestos que presentó Xuntos “quedan hipotecados por las deudas del año pasado”. Solicitó días atrás una relación de las facturas pendientes de pago a proveedores y de energía eléctrica. En este sentido, Mireya Otero le recriminó por pedir a Intervención un informe “a medida”, cuando lo normal es que se pregunten datos sobre informes ya elaborados.

Sin obras en Fontao

Otero alaba las inversiones en el camino de Santomé de Obra a Vilariño, “aunque nosotros pedíamos que fuese hasta Camanzo”, pero echa en falta un proyecto completo para la traída de agua de Brandariz. Tampoco figuran partidas para mejorar el parque infantil de Fontao, acometer la ampliación del cementerio de Añobre, dar un empujón al polígono agroforestal o continuar con el centro polivalente. Sobre esta última dotación, Luis Taboada explicó que sí va a intervenirse en la parte exterior y en el acondicionamiento de una plataforma.

Otro de los concejales del PP, Manuel Souto, indicó otras cuestiones que no figuran en los presupuestos, pese a que formaban parte del programa electoral de Xuntos en 2019. Son una docena de inversiones: adecuar edificios municipales en desuso; acondicionar una zona de ocio en Barreiros; bonificación del 50% del ICIO, que llegaría al 95% en reformas industriales y ganaderas; bonificación del 95% a emprendedores industriales, que además tendrían ayudas; promoción de las ferias del 4 y del 17, y recuperación de la de Piloño; organizar la Feira de Cans; mejora del auditorio de Merza; un plan de captación de estudiantes para el instituto y un estudio de viabilidad del complejo deportivo y de la piscina.

El gobierno habla de “berrinche político”

Manuel Souto también lamenta que los 2.400 euros que prometía Xuntos para cada recién nacido se queden, en estos presupuestos fallidos, en “como mucho, 800”, mientras que las ayudas a compra de libros de texto son 100, y no los 150 prometidos. “Estamos de acuerdo con las obras, pero es una secuencia de incumplimientos y estos presupuestos no pueden ser apoyados, porque no se consensuó nada”, zanjó el concejal del PP. Desde Xuntos, para Taboada este voto en contra y abstención le hace pensar si “se estaba votando un presupuesto o el berrinche político de que ellos no participaron en su creación”.

Taboada recuerda que en 2022 incluso se permitió a la oposición decidir el destino de una partida económica

Recalca que es el gobierno local quien elabora los presupuestos, y recuerda que en 2022 hubo reuniones para formalizar el presupuesto y que al final no fructificaron, aunque la oposición disponía de una partida económica para destinarla a lo que desease. La votación de ayer impide realizar más cursos en las parroquias o que cada parroquia reciba 2.000 euros para sus fiestas, como indicaron Mireya Otero y Julio López.

Preguntas sobre el PXOM y la comisión Hilgen

Durante el debate de los presupuestos, Manuel Souto dejó notar que calcaban los 140.000 euros para iluminación pública, pese al cambio de luces LED que se acometió con una ayuda estatal conseguida en el anterior mandato. Y las reparaciones del alumbrado público siguen también con 43.000 euros. El regidor, Luis Taboada, apuntó a la posible subida de la energía eléctrica y a la necesidad de reponer líneas en mal estado. Aún así, hay zonas que están desde hace semanas (o incluso meses) sin alumbrado público, como la recta de A Carixa o Duxame, según indicó Álex Fiuza.

El portavoz del BNG se interesó también por si están repartidos todos los calendarios “o hay algún montón en alguna dependencia municipal”, por qué no se avisó a todos los criadores y a toda la hostelería de la participación en Fitur y por cómo están los trámites para activar la comisión Hilgen y cumplir con la sentencia que obliga a devolver los 51 mapas extraviados del arqueólogo holandés a Lalín. Preguntó, también, por cuándo habrá elecciones para renovar la directiva de Protección Civil de Cruces y quién tiene acceso a las cuentas de esta agrupación de voluntarios. Desde el PP, Souto leyó las respuestas a anteriores preguntas, en las que se les indica que se está revisando el Plan de Urbanismo, y que la depuradora del matadero está en proceso de instalación. Lamenta que cuando hay que pagar a un proveedor externo, se haga una retención de crédito, pero que no se recurra a esta medida si se trata de un proveedor local.

Por su parte, la socialista María del Carmen Silva preguntó si el gobierno avanzó en la propuesta que formuló en septiembre, hace ya cuatro meses, para elaborar un informe en el que prevalezca el uso forestal del suelo frente al eólico, y para incluir las Brañas do Seixiño en el Catálogo de Humidais de Galicia.