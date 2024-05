Los afectados por la autovía A-57 se hacen oír en los Maios

Miembros de la plataforma de afectados por la autovía A-57 acudieron ayer a la celebración de los tradicionales Maios en la Praza da Ferrería para mostrar el rechazo al proyecto que plantea el Ministerio de Transportes y que dañaría gravemente las parroquias de Bora y Xeve.

A pesar de no participar en el concurso, sí se elaboró una cantiga reivindicativa que se repartió entre el público que se acercó a disfrutar de la fiesta tradicional. Además de entregar copias de la composición, miembros de la plataforma explicaron a los asistentes a los Maios los inconvenientes del trazado, que cuenta con el rechazo de todos los grupos políticos del pleno de Pontevedra y de la Diputación.

Los asistentes a los actos recibieron con agrado la letra de la cantiga y mostraron un gran interés por conocer detalles del proyecto, que lleva 20 años de tramitación y que causaría un daño irreversible en 6.000 metros de Red Natura en el río Lérez. Unas consecuencias, señalan desde la plataforma, que serían catastróficas para el medio, al aplastar especies en peligro de extinción como el mexilón de río, el desmán ibérico o una seta que solo se ha encontrado en esta zona forestal del Ayuntamiento de Pontevedra.

Además, apuntan que la infraestructura complicaría en gran medida la vida de cientos de vecinos, condenándolos a niveles de ruido superiores al máximo legal. También pondría en riesgo, según los afectados, a la comunidad escolar del CEIP Santo André de Xeve que se ha pronunciado contra el proyecto por dificultar accesos al colegio.

Otra de las reivindicaciones defendidas en la Ferrería con motivo de los Maios es que la autovía A-57 no haría la función de circunvalación ni resolvería los problemas de tráfico de Pontevedra, al plantearse como una vía cerrada, con muy pocos accesos, destinada a los trayectos periurbanos que ya pueden atravesar Pontevedra por la AP-9 en estos momentos. Antes de descartar 300 millones en el trazado de autovía entre Vilaboa y Barro, que acabará siendo de pago por la normativa europea, la plataforma pide la gratuidad de la autopista actual.

CANTIGA:

Este primeiro de maio / Vémonos na Ferrería / Para dicir alto e claro: / "Non queremos autovía!"

O centro de Pontevedra / Éche unha marabilla / Pero deixan que ao rural / O destroce unha autovía

Ás veciñas da parroquia / Queremos ir visitar / Máis se cortan os camiños / Illados imos quedar

O monte e tamén os ríos / Todos debemos coidar / Como miramos por eles / Se a autovía nos fan?

Queremos prados con flores / Queremos rural con vida / Aire limpo e paxariños / Non o ruído da autovía

Hai maiores na parroquia / Que tiveron que emigrar / Algúns tiveron a sorte / De poderen regresar

Mais no ocaso da súa vida / Os malos tempos se achegan / E a culpa quen a ten? / Unha autovía noxenta!

Sr. Puente, Sr. Puente / Cando nos vai escoitar? / Invitámolo a polbo / Non se faga de rogar!

Os nenos de Bora e Xeve / Mandáronlle unha misiva / Alá polo día de Reis / Non a recibiu aínda?

Se os cartos da autovía / Non se invisten nas parroquias / Non se apure, non importa / Léveos que eses sobran!

Vinte anos dando voltas / Non parece moi normal / Se o proxecto non ten xeito / É hora de rectificar

Pois non hai necesidade / De causar tanto destrago / Cando hai alternativas / O malo que son de pago!

Liberen a AP9 / Que xa recadou abondo / Tantos anos de peaxe / Semella un saco sen fondo!

A noite do día 30 / Unha xesta na cancela / Para quitar o meigallo / Da autovía miserenta

E de paso coas meigas / Que marchen os políticos / Que gobernan sen saber / Por onde van os veciños

Dende Bora a Verducido / Santo André e Santa María / Todos xuntos berraremos: / NON QUEREMOS AUTOVÍA!