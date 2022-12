La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil celebró el pasado 25 de noviembre una asamblea anual en la que la presidenta y una de las fundadoras de esta nueva etapa del colectivo (volvió a ponerse en marcha a principios de 2020), Nani Cea, anunció la posibilidad de dimitir por causas personales vinculadas a su salud. Cea presentó ayer por escrito su dimisión en el registro del Concello, pero continuará formando parte del grupo de voluntarios.

De todos era sabido, incluida esta redactora, que la continuidad de Cea en el cargo dependía de unas pruebas médicas. Sin embargo, un grupo de voluntarios del colectivo insistía anteayer en que no había obtenido respuesta de dicha dimisión ni de las cuentas. “Queremos saber qué se esconde detrás de todo esto tanto por parte de la directiva como del Concello”, esgrimen.

Apuntan que en la citada asamblea formularon varias preguntas destinadas a Cea y a la secretaria del colectivo y concejala del PP, Beatriz Iglesias, que no acudió a la reunión. “Una de las preguntas era que mostrasen las cuentas desde enero de 2020, debido a la falta de transparencia, ya que en la cuenta solo están autorizadas ellas dos”, señalan. En este sentido, Beatriz Iglesias indica a esta Redacción que en este tipo de agrupaciones lo habitual es que tengan ese tipo de autorización dos miembros de la directiva.

¿Esperar hasta mayo?

Otra de las preguntas que formularon algunos de los voluntarios fue l cifra de altas y bajas de la agrupación, así como quién puede pertenecer a la misma y “debido a que se le denegó a más de un vecino la inscripción como voluntario”. Este grupo crítico con la gestión del colectivo sostiene que aún no recibieron respuesta a estas cuestiones y apunta que “esto está generando malentendidos entre los vecinos del pueblo, porque el teniente de alcalde”, Julio López, “no da respuesta a nada y siempre intenta evadir el tema”. El concejal, según indica este grupo de voluntarios, suele acallar las críticas con “hasta mayo no se va a mover nada” o “me voy a informar”. Ayer, consultado por esta Redacción, López zanjó la cuestión con un “no tengo nada que decir ni añadir”. Desde la ya expresidencia, Nani Cea prefiere no hacer ningún tipo de declaraciones a estos ataques sobre su gestión en los más de dos años y medio que estuvo al frente del colectivo.

Una segunda etapa con 11 miembros

Tras la dimisión de Nani Cea como presidenta, no queda otra que celebrar elecciones o al menos designar quién ocupará su cargo. Cea ya había sido una de las personas que reflotó Protección Civil a comienzos de 2020, en un segunda etapa que comenzó con 11 voluntarios. Pero ella ya había estado en esta agrupación desde el año 2000 y mientras sus obligaciones laborales le permitieron compaginar trabajo y dedicación altruista. Protección Civil de Cruces había comenzado a funcionar el 18 de marzo de 1994 y en sus mejores momentos llegó a contar con medio centenar de participantes. Pero, como suele ocurrir y como le pasó a Cea (y seguramente a varios miembros de la etapa actual), fue perdiendo fuelle hasta que antes de 2020 se había quedado con solo un integrante. Confiemos en que esta crisis interna no vuelva a condenar a Cruces a esperar por una tercera oportunidad. La labor de los voluntarios de Protección Civil es necesaria en Cruces o en cualquier otro municipio. Dozón está a punto de poner en marcha su agrupación de voluntarios. Así, ante cualquier incidencia contará con un servicio de emergencias sin tener que esperar a la llegada del Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín u otros servicios similares de O Carballiño.