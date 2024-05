Omar Montes volvió a 'El Hormiguero' para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Tras el éxito que ha cosechado con su nueva canción 'La Sevillana' y su colaboración 'Yo lo soñé' con Saiko, el artista visitó el programa de Pablo Motos para anunciar que el próximo 30 de mayo lanzará nuevo disco.

Aunque esa no fue la única noticia que dio en el programa. Pablo Motos se adelantó y destapó un secreto. "Voy a dar la noticia, no sé si se sabe…", adelantó el presentador. "Hay una prueba irrefutable de que ahora mismo estás en tu ‘prime’ y es que te están haciendo una figura en el museo de cera", espetó para sorpresa de Omar Montes.

"¿Cómo has conseguido esa foto macho?", preguntó el cantante algo nervioso. "Me has buscado una ruina. Me ha dicho la señora que no saliera la foto y ya la habéis puesto… Veréis la ruina que me habéis buscado", le dijo a Motos tras ver que había sacado a la luz esta información, todavía secreta. "Pero esto es publicidad, a lo mejor de primeras no le parece bien, pero...", trató de suavizar Pablo Motos.

"Por lo visto voy a estar al lado del rey" reveló el cantante, mientras aprovechó para contar cómo fue su encuentro con Felipe VI. "Echar la tarde con el rey es como leer una enciclopedia, te enseña cosas, te habla de cosas, te abre la mente, es un tío guay", confesó.