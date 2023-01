Doblete de Cabo en aguas de Bueu

El Memorial Pepe O Ruso, en Bueu, se ha convertido en una especie de prueba fetiche para Cabo da Cruz. Ayer consiguió un nuevo doblete, con victorias en las categorías masculina y femenina. Y en el caso del barco de los hombres se trata de la sexta victoria en siete ediciones. Ayer ganó con un tiempo 20:25,47, con una ventaja de cuatro segundos sobre Samertolaméu, y en tercer lugar concluyó el barco local de Bueu Simei.

La regata que organiza el Club do Mar Bueu es la primera del calendario de invierno y forma parte de los test que realizan los equipos para preparar la próxima temporada. La competición se disputó en formato contrarreloj, en un campo de regatas diferente al habitual y las buenas condiciones meteorológicas ayudaron al espectáculo deportivo. Este año el Memorial Pepe O Ruso registró un éxito de participación, con un total de 36 tripulaciones entre todas las categorías.

La salida se tomó desde el entorno del dique de Bueu y las traineras, que salían en intervalos de un minuto, se dirigían primero hacia Agrelo, donde realizaban la primera ciaboga. Luego ponían rumbo a Can do Penedo y desde allí giraban hacia la Pedra Blanca, en Beluso. Aquí había una nueva virada para enfilar de nuevo hacia Can do Penedo y después al puerto de Bueu. Un total de cinco embarcaciones de la categoría absoluta –Amegrove, Puebla, Castropol, Cesantes y Mecos– quedaron fuera de regata por saltarse una baliza intermedia.

En la categoría masculina absoluta las grandes dominadoras fueron las tripulaciones que la próxima temporada estarán en la ACT: Cabo da Cruz y Meira. A más distancia –a unos 20 segundos– se quedó Bueu, que se impuso a Ares por apenas medio segundo. La quinta plaza fue para Tirán Pereira.

En la categoría femenina el triunfo fue para Cabo da Cruz, seguida de Rianxo, Mugardos-A Cabana y Tirán. En veteranos la victoria fue para Chapela, con Samertolaméu en segunda posición, Cesantes en tercera y Tirán en cuarta. También había una categoría mixta, con la presencia de Cesantes y Perillo.

El Memorial Pepe O Ruso es un homenaje a José Novás Fazanes, que durante años trabajó y colaboró de manera desinteresada a favor del deporte del remo en Bueu.

Después de esta primera cita las traineras volverán a verse en el agua el próximo 29 de enero, con el Memorial Lagar que organiza Mecos en O Grove, y el 5 de febrero en Boiro, con una regata que organiza Cabo da Cruz.