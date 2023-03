El Frigoríficos, a nadar y guardar la ropa

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (20 horas, Palau Blaugrana, con el arbitraje de los catalanes Álvarez Boixaderas y Escoda Pérez) al Fútbol Club Barcelona en un duelo en el que el principal objetivo de los de Nacho Moyano no será otro –que no es poco– que el de salir con buenas sensaciones y con las pilas competitivas cargadas de cara a sus próximos compromisos. Y es que el incontestable dominio del conjunto catalán en los últimos años no deja el más mínimo lugar para la sorpresa entre sus rivales a nivel nacional, y el Cangas no es ajeno a esa dinámica. Sorprender a los de Antonio Carlos Ortega es poco menos que una utopía, y más aún en un momento de la temporada en el que se están mostrando especialmente contundentes, como demostraron en la Copa Asobal el pasado fin de semana.

Nadar y guardar la ropa podría definir a la perfección el planteamiento de Nacho Moyano para el duelo de hoy. Primero porque el madrileño no renuncia a competir y a ofrecer una buena imagen ante un enemigo netamente superior. Y segundo porque, aunque se quiere disputar el partido hasta donde las fuerzas y el acierto lleguen, tampoco se quieren quemar las naves. Ahí entra la prudencia, que ha hecho que dos jugadores determinantes en los esquemas de Moyano, como el capitán Quintas y el extremo Jenilson se queden en casa para recuperarse de sus respectivas lesiones. Con el duelo ante el Guadalajara en el horizonte, y con un intenso mes de abril por delante, no se quiere correr riesgos. Faltará por ver cuántos minutos le da el técnico madrileño a otro de los tocados, el primera línea Juan del Arco, que sí viajará junto al resto de sus compañeros. La duda de Alberto Martín La incógnita reside en Alberto Martín, que si recibe el alta se unirá a la expedición canguesa en Barcelona para disputar sus primeros minutos después de haber superado una rotura de ligamentos en uno de sus dedos de la mano derecha. El madrileño dispondría de algunos minutos para tener un primer contacto con la competición y adquirir unas sensaciones que a buen seguro le vendrán muy bien en el apretado mes de abril que espera a los de O Morrazo. Así las cosas, la convocatoria del Cangas estaría integrada por los porteros Javi Díaz y Forns; los centrales Rubén, Toth, Del Arco y Manu Pérez; los laterales Fodorean, Brais, Aizen, Iríbar y Gayo; los pivotes Chaparro y Martín; y los extremos Moisés, Gael y Dorado. Moyano deberá recomponer su defensa ante la ausencia de Quintas, con Martín uniéndose a Fodorean y a Iríbar en la zona central. Reservar a Del Arco supondrá también que alguno de los zurdos o Chaparro deba echar una mano en retaguardia. Y en ataque la consigna será asegurar el balón al máximo para evitar las transiciones de los catalanes. Sin Jenilson y sin Quintas el Cangas pierden dos de sus referentes en el juego ofensivo, por lo que deberá mimar al máximo la pelota y encontrar alternativas ante la rocosa defensa de los blaugrana. Ortega dará descanso a Nielsen y Makuc El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Antonio Carlos Ortega, dará descanso al meta danés Emil Nielsen y al central Domen Makuc en el encuentro de hoy ante el Cangas. El primero de ellos recibió un fuerte pelotazo en la cara en las semifinales de la Copa Asobal ante el Cuenca y será reemplazado por el meta del filial Roberto Doménech, que compartirá posición con Gonzalo Pérez de Vargas. Más allá de estas dos ausencias y de las de los lesionados Ariño, Lángaro y Wanne, la idea de Ortega es la ir dosificando esfuerzos de cara a la recta final de la temporada, comenzando por este próximo mes, en el que disputará seis encuentros ligueros hasta el día 21 de abril. Con todo, el potencial de los barceloneses (que ya ganaron 21-34 en la primea vuelta), con Mem, Richardson, Janc, Fábregas o Cindric es indiscutible, apoyado en canteranos como el citado Doménech, Parera o los extremos Soler, Urdangarín y Barrufet.