El Frigoríficos saca la calculadora

Cinco victorias consecutivas –la última ante el Fertiberia Puerto Sagunto– y un empate anterior ante el Fraikin Granollers permiten al Frigoríficos del Morrazo afrontar las últimas cuatro jornadas de Liga Asobal Plenitude con opciones de eludir el play down. El conjunto cangués ha igualado a 20 puntos al Rebi Cuenca –los manchegos tienen el golaverage particular a su favor– y situarse a tres de distancia de Ángel Ximénez Puente Genil, Bathco Torrelavega y Benidorm, que aún no tienen la salvación completamente asegurada. Tampoco, a priori, el Bada Huesca, con cuatro puntos de renta sobre los de Nacho Moyano. La calculadora ya se ha puesto en marcha.

El derecho a soñar del Cangas se gana semana a semana. Los de O Morrazo han logrado algo impensable hace mes y medio, cuando sumaban solo 9 puntos, con dos sobre el descenso directo que marcaba el Sinfín, y a 7 del Cuenca. Pero el margen de error que tiene en esta recta final de temporada es mínimo, más aún teniendo en cuenta que de los cuatro partidos que le restan, uno de ellos será ante el intratable Fútbol Club Barcelona.

Inicio el viernes ante el Bidasoa

La gesta del Frigoríficos deberá comenzar este viernes en el duelo que disputará ante el Bidasoa en Artaleku. Los irundarras no se les dan mal a los cangueses en estas últimas campañas, y el tremendo estado de forma en el que se encuentran los de Nacho Moyano invita al optimismo ante el segundo clasificado de la categoría. Un dato más, el Cangas ya es el quinto mejor equipo de la segunda vuelta, con 13 puntos. El Bidasoa ha sumado uno menos, 12. Tras el Bidasoa el Frigoríficos recibirá en O Gatañal al Barcelona para finalizar su periplo ante Torrelavega a domicilio y en casa frente al Atlético Valladolid.

Un tiempo muerto del Frigoríficos del Morrazo en su partido de esta pasado fin de semana ante el Puerto Sagunto. / Santos Álvarez

Si la inercia positiva es la gran ventaja del Cangas, la del Cuenca es su calendario, más sencillo que el de los morracenses. Los de Lidio Jiménez recibirán en su feudo a Benidorm (ojo, porque es un enfrentamiento directo) y Nava, y jugarán a domicilio ante el descendido Puerto Sagunto y el Bidasoa, este último partido en la jornada postrera del campeonato. A los manchegos les basta con hacer los mismos puntos que el Cangas para eludir la promoción.

El Puente Genil se ha unido a la “fiesta” en las últimas jornadas. A priori tampoco tiene un calendario excesivamente complicado para asegurar matemáticamente su salvación. Recibe en casa a Nava y Granollers, y juega fuera contra el Anaitasuna, y, en el último partido de Liga, frente al descendido Sinfín.

El Torrelavega, en la ecuación

El Bathco Torrelavega es otro de los conjuntos que ha entrado inesperadamente en la ecuación, luego de haber encadenado cinco derrotas en sus últimos seis compromisos. Su fortuna pasa por tener que medirse esta semana en su casa al Sinfín, porque luego visita al Ademar y recibiría a un Cangas con el que empató en la primera vuelta. Si se dan los resultados, un triunfo morracense podría complicar la existencia a los de Álex Mozas, a los que les quedaría una bala en la última jornada, en su visita al Bada Huesca.

Rares Fodorean en una acción del partido ante el Puerto Sagunto. / Santos Álvarez

También el Benidorm está implicado en la batalla. Su ventaja es que tiene tres puntos y el golaverage con el Cangas. Su desventaja es que solo jugará un partido en casa, el que le queda con el Anaitasuna. Su duelo directo de este fin de semana frente al Cuenca puede marcar el devenir, para bien o para mal, de ambos. Luego visitará al Viveros Herol Nava, para acabar la temporada en la cancha de un Granollers que podría estar jugándose ser tercero o incluso segundo. El Huesca, con 24 puntos, ha dejado casi arreglada su salvación al ganar al Cuenca el fin de semana. Visita al Puerto Sagunto, recibe al Bidasoa, viaja a Barcelona y acaba en su casa frente al Torrelavega.

Igualdad en las últimas visitas al pabellón Artaleku

El buen rendimiento ofrecido por el Frigoríficos del Morrazo ante el Bidasoa en los últimos años –incluyendo las visitas a Artaleku– es uno de los argumentos a los que se aferra el equipo de Nacho Moyano para dar la sorpresa ante el actual segundo clasificado. Aunque históricamente las visitas a Irún no han sido especialmente propicias para los cangueses, con un balance de tres victorias, cinco empates y 12 derrotas en 20 enfrentamientos, lo cierto es que en los últimos años la tendencia ha sido la de la igualdad.

Así, el Cangas ha sumado dos triunfos y tres empates en sus últimas ocho visitas al polideportivo vasco. Venció en campaña 13-14, la del descenso irundarra, por 22-25, y volvió a hacerlo en su regreso a Asobal, en la 16-17 por 22-26. Empató en las temporadas 18-19 (22-22), 2021 (27-27) y 21-22 (25-25), y perdió en la 17-18 (29-22), la 19-20 (32-19) y en la pasada, por 35-26.

