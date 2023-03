“Fichar por el Cangas es un gran paso, siempre quise jugar en España”

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro presentó ayer oficialmente a su nuevo y casi inesperado fichaje: Rajmond Tóth. La posibilidad de incorporar al central húngaro, a prueba estas semanas en O Gatañal, es una de esas raras oportunidades que ofrece el mercado y las dos partes han hecho una apuesta de futuro, con un contrato por lo que resta de campaña y dos temporadas más. Después de estrenarse con la camiseta del Frigoríficos en el importante partido contra Valladolid ayer fue presentado oficialmente junto a la directiva y cuerpo técnico.

Rajmond Tóth tendrá la oportunidad de seguir los pasos de su padre, Edmond Tóth, en la Liga Asobal. El progenitor coincidió con Javi Díaz en el Academia Octavio de Vigo y ahora su hijo jugará al otro lado de la ría, defendiendo la camiseta del Cangas. El central, de 21 años y 1,77 metros, se ha convertido un gran refuerzo para la plantilla del Cangas y al mismo tiempo en un fichaje de futuro. El sábado ya dejó destellos de su calidad ante Valladolid.

–Ya tuvo la oportunidad de estrenarse el sábado, en O Gatañal y aportando dos goles para conseguir una victoria muy importante para el Cangas. ¿El debut soñado?

–Sí, por supuesto. Era un partido muy importante para el equipo, que había que ganar sí o sí para no caer puestos en la clasificación de la liga. La verdad es que me hace muy feliz poder ayudar en un encuentro tan igualado y con un ambiente tan bueno en las gradas del pabellón.

–¿Qué significa para usted fichar por el Cangas y poder jugar en la Liga Asobal?

–Es un gran paso para mí. Mi padre jugó en Asobal y yo siempre quise jugar en España para poder mostrar mi juego y calidad. Estoy muy contento de poder fichar por el Cangas.

–Antes aludía al ambiente de O Gatañal, unas gradas que su padre tuvo en contra porque jugaba en el Academia Octavio de Vigo. ¿Cómo se siente ese apoyo desde la pista?

–Mi padre ya me había dicho que para el equipo rival era muy difícil jugar y ganar aquí por el apoyo y la presión de los aficionados. Es muy importante tener un público así, que siempre está detrás de ti, que te ayuda en los momentos malos y aquí la gente es muy amable. Estoy muy contento de poder jugar para el público de O Gatañal.

–¿Cómo fueron las semanas previas a su estreno del sábado, mientras estaba de alguna manera a prueba con el equipo?

–Fue todo muy rápido y estoy contento de que acabase así. Me gustó mucho como trabaja el equipo y el entrenador, Nacho Moyano. Estoy muy contento de poder entrar en la plantilla y mostrar mi nivel. Todo el mundo me ayudó y me hizo sentir bien. Aquí en Cangas todo el mundo te intenta ayudar, los jugadores se apoyan unos a otros y es verdad que el equipo es como una gran familia.

–La confirmación de su fichaje se puede considerar tanto como un refuerzo para esta temporada como una apuesta de futuro porque firma por las dos siguientes campañas.

–Sí. El plan era poder estar aquí más tiempo para poder jugar, crecer y ayudar a subir el nivel del equipo. Además puedo seguir con mi formación académica: estoy estudiando Administración Internacional en una universidad de Budapest, estoy en el tercer curso y me queda año y medio más. Desde Cangas puedo continuar estudiando “online” y al acabar la liga volveré para hacer los exámenes.

–¿Cómo es el juego de Rajmond Toth? ¿Qué le puede aportar al Cangas?

–Básicamente soy un central, que es cierto que en defensa no juego mucho. Tengo un buen uno contra uno, lanzamiento y capacidad para encontrar al compañero que está libre para pasar el balón.

–¿Qué le ha pedido Nacho Moyano?

–De momento que siga trabajando, que tenga paciencia y que intente enseñar mi nivel.

–Por su experiencia en Hungría y por lo que ha visto ya en España, ¿cuáles cree que son las principales diferencias entre las dos ligas?

–Creo que en Asobal se juega mejor. En Hungría hay muchos jugadores extranjeros y es un balonmano más fuerte y potente a nivel físico, pero a nivel técnico creo que es mejor la Liga Asobal.

–Ahora llega un parón en la liga, con un partido entre medias de Copa del Rey. ¿Cómo lo afrontan?

–Era muy importante ganar el sábado a Valladolid porque tenía los mismos puntos que nosotros y podemos subir en la clasificación. Ahora vamos a poder tener un poco más de calma para los próximos partidos y algunos de los más importantes van a ser en O Gatañal. Con el apoyo de nuestra afición podemos ganar y acabar lo más arriba posible.

–¿Es ambicioso para el futuro?

–Sí. Esta temporada el objetivo tiene que ser salvarse y acabar bien la liga. Creo que en el futuro podemos pelear por objetivos un poco más altos, que al final es para lo que entrenamos todos los días.

–¿Le ha dado algún consejo su padre para esta nueva etapa en España?

–Que ponga todo mi corazón en el juego y que muestre todo lo que sé hacer. También que intente aprender lo máximo en cada entrenamiento, tanto de los entrenadores como del resto del equipo. Se trata de dar lo máximo de mí e intentar mostrar mis habilidades.