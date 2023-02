Brais remata la faena sobre la bocina

Un gol de Brais González a dos segundos para el final permitió al Frigoríficos del Morrazo sumar un valioso triunfo ante el Bidasoa Irún (27-26) en un partido en el que los locales sacaron todo su carácter para sobreponerse a sus numerosas bajas (Santi López, Martín, Vilanova e Iríbar, este último por la cláusula del miedo) y a un marcador adverso durante buena parte del choque. El lalinense fue el mejor reflejo del espíritu que ayer mostró el Cangas. Completó un discreto primer tiempo, no vio puerta hasta el minuto 34, pero nunca dejó de intentarlo hasta que se ganó su premio. Un premio que vale dos puntos.

Y es que muy poco puede criticársele al Frigoríficos ayer. Salió a morder desde el primer segundo de juego y tan solo la mala fortuna, con dos lanzamientos a los palos y una pérdida en contragolpe, hizo que el marcador reflejase un 1-4 para los visitantes. Los de Nacho Moyano ni se inmutaron. Siguieron a lo suyo, apretando los dientes en defensa y martilleando con un Juan del Arco que ofreció un auténtico recital de dirección de juego y de conexión con el pivote, haciendo de su dupla con Quintas un misterio indetectable para los visitantes.

El 2-5 del minuto 6 dio paso a un vendaval para que el equipo cangués voltease el marcador y obligase a pedir tiempo muerto a Jacobo Cuétara (7-6, minuto 10). Javi Díaz protagonizaba acciones de mérito y los suyos se estiraban hasta su máxima ventaja (11-9, minuto 19). Sin apenas rotaciones –Aizen y Rubén tampoco dispusieron de minutos– el Cangas acusó el cansancio y vio cómo los irundarras retomaban el mando (11-12, minuto 22, con tiempo de Moyano). Quintas, en la enésima asistencia de Del Arco, puso el 13-12, pero un parcial de 0-4 ponía un preocupante 13-16 al descanso.

En la reanudación el Cangas protagonizó una nueva demostración de resiliencia. Tuvo en sus manos ponerse a un gol en una acción de segunda oleada, pero erró y el Bidasoa no perdonó (16-20, minuto 37, con tiempo muerto de Moyano). Lo cierto es que el electrónico no estaba siendo fiel con los méritos de uno y otro, pero los locales no se obcecaron sino que hicieron gala de uno de los cánticos de La Marea, ese que dice que se levantará una y otra vez. En un visto y no visto recortó distancias (19-20, minuto 40, con el técnico visitante parando el encuentro).

Los de Moyano metían una intensidad defensiva brutal pero carecían de la fortuna para lograr el empate. Por si fuera poco, Del Arco tenía que retirarse momentáneamente con un problema en el gemelo (20-22). Y llegó el momento del Frigoríficos. Dos exclusiones a Cavero y Mitic le permitieron culminar la remontada (24-23, minuto 47). Era un cara o cruz. Javi Díaz reclamaba su cuota de pantalla y Forns detenía un penalti para amortiguar los tres lanzamientos casi consecutivos de los suyos a la madera. Del Arco ponía el 26-25 y el rosaleiro sacaba otra mano prodigiosa. Skrzyniarz sacaba un balón a Brais y Zabala empataba. Y en la última posesión el lalinense circuló para descerrajar desde los 9 metros el tanto que da al Cangas su primer triunfo del año, el primero en O Gatañal.

Ficha técnica: