Del Arco: “Me ilusiona vivir el lado bueno de O Gatañal, con el público a favor”

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro presentó ayer al que probablemente se pueda considerar como uno de sus jugadores franquicia para la próxima temporada: el primera línea Juan del Arco, un jugador con experiencia y que alcanzó la plata con Los Hispanos en el Campeonato de Europa de 2016. El nuevo jugador del Cangas fue tajante al asegurar que no había sentido la gran expectación que había generado su fichaje entre la afición, pero no rehúye el papel de jugador determinante. “No tengo problema en asumirlo”, afirmó en su presentación. Un acto de puesta de largo en el que dejó clara una de las razones para fichar por el Frigoríficos. “Antes venía a O Gatañal a sufrir –dijo entre risas– y ahora voy a tener la posibilidad de vivir el lado bueno, me hace mucha ilusión jugar con el público a favor”, afirmó Del Arco.

El club eligió la sede de Construcciones Castro, en Redondela, para esta primera presentación oficial de la temporada 2022/23. Juan del Arco llega procedente del Helvetia Anaitasuna y explicó que en su fichaje por el Cangas confluyeron motivos familiares [su familia reside en Vigo] y deportivos. “Ya estaba un poco cansado de andar por el mundo adelante y de pasar mucho tiempo fuera de casa. Una de las formas que tenía de asentarme y seguir jugando a buen nivel era el Cangas”, contaba ayer. A lo largo de su trayectoria deportiva jugó en Granollers, Catar, en dos equipos franceses, Logroño y el Anaitasuna. Las conversaciones con el técnico del Frigoríficos, Nacho Moyano, acabaron de convencerle. “Valoro el proyecto de continuidad y de gente joven que tiene el club. Me considero un jugador con experiencia y me gusta ayudar a los jóvenes para que sigan creciendo”, asegura Juan del Arco. Un magisterio que según Nacho Moyano ya ha empezado a ejercer en las pocas sesiones de trabajo que aún acumula el equipo. El técnico no dudó en definir a su nuevo jugador como “un potenciador de compañeros”, en referencia a su capacidad para mejorar al resto del equipo. “Es un jugador que ha evolucionado mucho: pasó de acabar los partidos poniéndose hielo en el hombro porque lanzaba mucho a ser un jugador más completo, tiene capacidad de gol y mejora a los compañeros que tiene al lado”, expuso durante la presentación. La incorporación de Del Arco fue la primera en oficializarse, hace ya varios meses, y desde el primer momento se presentó como una apuesta de peso. “Tengo la experiencia que tengo, pero en el vestuario y en la pista soy uno más. Vengo a aportar lo que pueda y a ayudar. No soy ni más ni menos que ninguno de mis compañeros”, contestaba ayer cuando se le preguntaba por la expectación que despertó su llegada a O Morrazo. En todo caso, después de la salida de jugadores como David Iglesias, Dani Fernández o Carles Asensio el nuevo fichaje del Cangas es consciente de que tendrá que asumir un papel determinante. “A lo mejor por experiencia es un rol que tengo que asumir. Si tiene que ser así no tengo ningún problema en coger el peso del equipo en ciertos momentos y dar un poco de control”, aseguraba. El primera línea madrileño –nació en Leganés– se muestra ambicioso de cara a la próxima temporada. “El listón está muy alto, pero hay que ponerse objetivos ambiciosos si queremos que el equipo compita al máximo y que club siga creciendo”, defiende. En su primera comparecencia con la camiseta del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro, Juan del arco tuvo muy presente a su nueva afición. “Me hace ilusión jugar en un pabellón como O Gatañal, con un público que está inmensamente volcado con el equipo sean cuales sean las circunstancias, lo que es muy importante. Es una afición constante y muy respetuosa”, concluyó.