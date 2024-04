El Casa Adriano, líder en solitario

El Casa Adriano se ha aupado al liderato de la Copa de Primera en la Liga Keniata de Moaña después de haberse impuesto por un contundente 5-1 al Crispametal/Celtamotor. El vigente campeón del torneo rememoró el duelo ante uno de sus máximos rivales en Liga para quedarse en solitario al frente de su grupo copero, al ser el único equipo en sumar tres triunfos en otros tantos encuentros.

El líder ya abre hueco al frente de la tabla, ya que sus principales competidores pincharon el fin de semana. De este modo, el Bar Ramona/Repsol, tercer clasificado de la categoría, no pudo pasar del empate ante el Orquesta Magos (4-4). Tampoco el Fulming Bar Royal tuvo una jornada positiva para sus intereses, ya que perdió el partido que lo enfrentaba al A Camelia/Caramuxo por un claro 1-5.

Resultados y clasificación de los dos grupos de Copa de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

El Getelec Instalaciones, por su parte, sumó sus primeros puntos de la Copa de Primera al imponerse por 3-0 al Vinoteca A Cepa. También el Electricidad Bermúdez consiguió estrenar su casillero de puntos en esta pasada jornada. Lo hizo gracias a un apurado triunfo ante el A Centoleira/Daniel’s por 2-1. Su rival se queda ahora como colista de una categoría en la que sus 11 conjuntos ya han sumado en estas tres primeras jornadas del torneo. El Retoral/Piscis/Chiringo A Borna, mientras descansó el fin de semana.

El Decoraciones Fernández domina la Copa de Segunda

En la Copa de Segunda también hay líder en solitario. En este caso es el Decoraciones Fernández, que encadenó su tercera victoria consecutiva para hacer un pleno de puntos y romper la igualdad que reinaba en el trío cabecero el pasado fin de semana. El cabeza de la clasificación goleó al Unión Penosa por 4-0, y ya aventaja en dos puntos a un Leña Verde que cedió un inesperado empate ante un BB+ que, a su vez, sumó su primer punto de la temporada en la competición copera.

Derrota del Bruno The Rock Barbers

El otro equipo en liza, el Bruno The Rock Barbers, cayó derrotado ante el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas por 0-3, otra de las escuadras que se estrenó este pasado fin de semana. La tercera posición de la categoría es ahora para el Rápido da Jalleira/Axeito Urban, que venció por 4-1 al Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar para sumar seis puntos, los mismos que tiene el Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo.

El choque entre el Máikel and Best Sport y el Cervexería O Carlete no se disputó, mientras que en el duelo entre el Kanillas Athlétic y el Mapfre Moaña/Soluzión Enerxética acabó en tablas, en un 2-2 que supone que ambos cuadros puedan lograr sus primeros puntos de la temporada en esta nueva competición. Curiosamente, los cuatro equipos que aún no se habían estrenado, lo hicieron en este pasado fin de semana (Tecnosat, Kanillas Athlétic, BB+ y Mapfre Moaña).