Carlos Vilanova, baja indefinida en el Frigoríficos del Morrazo

Al Frigoríficos del Morrazo lo ha mirado un tuerto. Tras la amarga derrota del sábado ante el Ángel Ximénez Puente Genil ayer sumó un nuevo elemento a una lista de bajas de larga duración en la que ya se encontraban el primera línea Santi López y el pivote Alberto Martín. Los peores augurios se han confirmado para Carlos Vilanova y el que fuera extremo derecho del Xiria sufre una rotura del asta posterior del menisco interno de su rodilla izquierda, diagnóstico confirmado por una resonancia magnética. El tiempo que permanecerá alejado de las pistas todavía no ha sido estimado por los médicos, pero ni jugador ni cuerpo técnico son excesivamente optimistas. “Esta segunda vuelta ya está complicada para mí”, asume el de Carballo.

A falta de que los galenos evalúen los resultados de las pruebas y se decida el tratamiento más adecuado para la lesión, todo apunta a que Vilanova permanecerá al menos un par de meses alejado de las pistas en el mejor de los casos, y en el peor se perderá lo que resta de temporada. No ayuda tampoco el hecho de que la dolencia se haya producido en la misma rodilla de la que fue intervenido quirúrgicamente en mayo de 2021 por una rotura de los dos meniscos y del ligamento cruzado anterior. Eso obligará a ser muy prudente en la recuperación y a no tratar de adelantar los plazos de su regreso a la competición.

El origen de la nueva lesión del extremo derecho del Frigoríficos del Morrazo es toda una incógnita, ya que ni el propio Vilanova recuerda cómo se la pudo haber producido. “Empecé a sentir molestias en el entrenamiento del lunes antes del Torneo de Châtellerault, pero no le di mayor importancia, ya que es normal que se me cargue la zona”, afirma el propio jugador, que se desplazó con sus compañeros hasta la localidad gala, pero que ya no pudo jugar. Probó en el calentamiento y tuvo que desistir. Fue entonces cuando se decidió realizar una resonancia, porque “después hubo momentos en los que no podía ni andar”. Ahora ya solo piensa en la recuperación. “Cuanto antes me digan si hay que operar o no y el tiempo que debo estar fuera, mejor. Así podré empezar a trabajar en la vuelta”, sentencia.

Buena primera vuelta

La lesión de Vilanova le llega después de una primera vuelta de campeonato en la que había ofrecido un más que aceptable rendimiento como relevo de Jenilson Varela, aportando 21 dianas. “Estaba muy contento, porque la temporada me había ido muy bien, y me encontraba muy a gusto en pista”, señala, antes de añadir que “tuve mi oportunidad porque Jeni estuvo lesionado y creo que di un buen nivel”. Era, en cierto modo, su regreso a la élite después de haber superado una grave lesión. Vilanova se lastimó la rodilla izquierda en febrero de 2021 y fue operado en mayo de ese año. Su vuelta a los pabellones se certificó en marzo del año pasado.

Recuperado esta temporada

El carballés disputó parte de la segunda vuelta de la temporada anterior con el Automanía Luceros, a fin de ir adquiriendo el tono competitivo necesario después de un largo parón. Y su rendimiento convenció al equipo técnico, que decidió apostar por él para completar el extremo derecho junto al portugués Jenilson Varela.

Una vez se defina el tiempo que permanecerá de baja Vilanova, el club deberá decidir si acudirá al mercado para reforzar esa posición o si confiará en el canterano Gael Blanco, que ya debutó esta temporada en el partido ante el Fútbol Club Barcelona, con gol incluido, y que también disfrutó de minutos en el choque ante el Ángel Ximénez Puente Genil. El Cangas sigue a la búsqueda de opciones para reemplazar al lesionado Alberto Martín, sin que por el momento hayan fructificado sus gestiones.