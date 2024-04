Brais González: "Mi prioridad era quedarme aquí"

Brais González continuará una temporada más en el Frigoríficos del Morrazo. El club cangués ha cerrado la renovación del lateral lalinense, que cumplirá su sexta campaña en O Gatañal, y continúa dando pasos en la planificación del Cangas 2024-2025. La continuidad de Brais se une a la anunciada la semana pasada de Martín Gayo, y a los ocho jugadores que tienen contrato en vigor, y que son el meta Jorge Pérez, los pivotes Quintas y Essam, el lateral Andrade; los centrales Toth y Manu Pérez; y los extremos Gael y Azurmendi.

“Es cierto que este año he tenido bastantes ofertas, pero mi prioridad era quedarme aquí”, señala el joven jugador dezano, que en las últimas semanas ha experimentado una mejoría en su juego, coincidiendo con la del equipo. “Esto es un deporte colectivo y de poco importa que tú estés bien si el equipo no, es mejor al revés. Nos ha costado adaptarnos los unos a los otros y ahora lo hemos conseguido en los últimos meses de la temporada”, reflexiona. Y añade que “al final ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Antes lanzabas y el balón iba al palo, y ahora no. Ganando alguno de esos ocho partidos empatados otro gallo nos hubiese cantado”.

Ganar un partido, y todo rodado

Eso sí, Brais apunta que “tampoco lo hemos pasado mal en ningún momento. Creo que éramos conscientes de que se trataba de romper un partido y que todo vendría rodado. No nos salían las cosas con los conjuntos de nuestra Liga, y ahora ya ganamos en casa y fuera”, sentencia.

Brais, en el suelo tras ejecutar un lanzamiento en el partido ante el Viveros Herol Nava. / Santos Álvarez

El lateral llegó a Cangas en la campaña 2019-2020 procedente del equipo juvenil del Balonmano Lalín, el mismo año que aterrizó Nacho Moyano en tierras morracenses. Aunque inicialmente se incorporó al filial Luceros para jugar en Primera Nacional, el madrileño lo hizo debutar en la máxima categoría apenas cumplida la mayoría de edad. Desde entonces fue ganando peso poco a poco hasta su eclosión anotadora la pasada campaña, en la que anotó 123 goles en 30 partidos, coincidiendo con la marcha al Limoges de David Iglesias, con el que compartía posición. En esta se está moviendo en cifras muy similares, con 101 dianas en 25 encuentros (se perdió uno a principios de temporada), lo que lo sitúa en el top 3 de máximos artilleros del Cangas, justo por detrás de Mario Dorado (128) y de Jenilson Monteiro (120), sin necesidad de haber lanzado ningún siete metros.

El joven jugador del Frigoríficos del Morrazo es uno de los fijos en los esquemas ofensivos de Nacho Moyano, que valora su lanzamiento exterior, sus capacidades en el uno contra uno y su decisión a la hora de asumir responsabilidades en los momentos importantes de partido. Su juventud le permite, además, disponer de un amplio margen de mejora, en especial en la parcela defensiva, el punto más débil de su juego.

