Con la novedad de Asier Iríbar, su único fichaje hasta el momento en el mercado de invierno, y con la atención puesta en recuperar de sus lesiones a Gerard Forns y Carlos Vilanova el Frigoríficos del Morrazo afina su puesta a punto para el inicio de la segunda vuelta del campeonato en la Liga Asobal Plenitude. Será el próximo sábado, a partir de las 16 horas, y a domicilio ante el Ángel Ximénez Puente Genil.

El conjunto cangués encara una semana normal de competición después de haber dejado atrás una intensa pretemporada en la que ha podido cargar pilas en el aspecto físico, pero en la que no ha sido capaz de ganar ninguno de sus cuatro amistosos (empate con el Aguas Santas y derrotas frente a Limoges, Porto y Atlético Valladolid). Una cuestión a la que Nacho Moyano no concede mayor importancia. “El año pasado tampoco logramos muchas victorias ni en la pretemporada de verano ni en la de invierno. Parece que nos cuesta competir más cuando no son partidos oficiales”, señala. Lo cierto es que toda la atención estaba más centrada en adaptar a Iríbar y en buscar soluciones dentro de la plantilla que puedan paliar las dos bajas importantes que tiene el equipo de O Morrazo, las de Santi López y Alberto Martín.

El técnico destaca la rápida adaptación de Iríbar a sus sistemas

La mejor de las noticias la ha protagonizado Iríbar, cuya adaptación ha sido veloz y efectiva, si bien ahora tocará demostrarlo con el fuego real del campeonato liguero. “Ha tenido un acoplamiento rápido de manera forzada, porque en otras circunstancias no habría tenido hueco o iría de forma más paulatina”, señala el preparador madrileño, que apunta asimismo que “las sensaciones son de que nos puede ayudar mucho”. El cuerpo técnico ha quedado muy satisfecho con la aportación realizada por Iríbar en el apartado defensivo, desvelándose asimismo como una buena opción para defender en el centro.

Más allá del joven primera línea la necesidad está focalizada en el plus que deberán dar todos los integrantes de la plantilla para poder realizar una buena segunda vuelta sin que se noten las ausencias. Y ahí más de uno deberá asumir galones y desempeñar roles de mayor importancia a los que tenían hasta la fecha. El momento de la madurez ha llegado y los lamentos deben quedar atrás. Así lo sabe Moyano, que habla de que “no ha sido un mes fácil porque parece que a perro flaco todos son pulgas. El año pasado no tuvimos una sola lesión y en este nos han venido todas juntas”.

En el dique seco ha estado Gerard Forns y Carlos Vilanova, si bien ambos se probaron ayer con la idea de participar activamente en las sesiones de esta semana y de poder llegar al partido del sábado. El portero ha arrastrado en esta pretemporada problemas en la cadera, mientras que el extremo tenía molestias en la rodilla de la que fue intervenido quirúrgicamente. Todo apunta a que estas lesiones no son de gravedad y en el Cangas son optimistas a la hora de valora las opciones de ambos de viajar y jugar minutos en Puente Genil. De este modo, Nacho Moyano dispondrá de 16 jugadores para acudir a la primera cita de la segunda vuelta, contando con Manu Pérez y con el recién incorporado Iríbar. Salgado seguirá rodándose con el filial.

El duelo frente al Bidasoa, el viernes 10 a las 21.30 horas

La Liga Asobal ya ha hecho públicos los horarios de la decimoséptima jornada del campeonato, la segunda de la segunda vuelta, en la que el Frigoríficos del Morrazo se enfrentará al Bidasoa Irún. El choque ante la escuadra vasca se disputará en un día y horario poco habituales para lo que se estila en el pabellón de O Gatañal. Y es que el partido tendrá lugar el viernes 10 de febrero a partir de las 21.30 horas.

El reparto de las franjas horarias para televisar toda la jornada ha dado la espalda en esta ocasión al Cangas. Asimismo, también se conoce la pareja encargada de arbitrar el encuentro frente a los de Jacobo Cuétara. Los elegidos son los colegiados canarios Fernanda Espino Guerra y Víctor Navarro Baquero.

El Cangas parte mañana de madrugada

La expedición del Balonmán Cangas partirá mañana a las 12 de la noche hacia Puente Genil en un viaje en autobús por carretera que lo dejará en la localidad cordobesa alrededor de las 10-11 de la mañana. Plantilla y cuerpo técnico irán a descansar al hotel donde instalarán su cuartel general de cara al duelo del sábado a las 16 horas.

Sobre el rival Moyano apuntó que “han sido un poco irregulares”, pero que también, por plantilla y recursos, su rendimiento más lógico es el que ofrecieron en la segunda parte del campeonato que en la primera, cuando estuvieron en la zona baja. “A priori, al no tener mucha opción de jugar amistoso, los inicios de las vueltas les suelen costar un poco. Esperemos que sea así”, manifiesta el preparador madrileño.

A la caza y captura de un pivote de carácter ofensivo

En paralelo a la preparación del regreso a la competición en la Liga Asobal Plenitude, el Balonmán Cangas continúa buceando en el mercado a la caza y captura de un pivote de características ofensivas. Sin opciones en el panorama nacional, el club trabaja en el internacional a la espera de encontrar una pieza que le pueda encajar tanto deportiva como económicamente. Y la labor no está siendo sencilla, primero porque apenas hay jugadores y luego porque estos se cotizan muy por encima de las posibilidades del Frigoríficos. Lo que parece claro es que Moyano irá a Puente Genil con los 16 disponibles pero que también confía en tener algún elemento más en las próximas semanas.