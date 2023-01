Asier Iríbar agita la defensa del Frigoríficos del Morrazo

Más allá de las derrotas sufridas ante Limoges (30-38) y Porto (20-31) la experiencia francesa del Frigoríficos del Morrazo en el Torneo de Châtellerault ha servido al conjunto cangués para explorar alternativas en su sistema defensivo que puedan amortiguar las bajas ya conocidas de Santi López y Alberto Martín. La ilusionante irrupción del último fichaje de los de Nacho Moyano, Asier Iríbar, ha permitido al técnico madrileño ampliar el abanico de posibilidades en retaguardia, ya que el exbidasotarra podría actuar no solo en la posición de penúltimo sino también en el eje centra de un 6.0.

Al menos así se ha visto en los ensayos del Cangas ante galos y portugueses, en los que Iríbar cumplió en ambos puestos, dejando un buen sabor de boca que ahora habría que confirmar de cara a la segunda vuelta del campeonato en la Liga Asobal Plenitude. “Él ya había defendido en el centro en Primera Nacional, no en la élite. Lo hablamos con él, lo probamos y estamos bastante satisfechos de los que nos aportó”, explica Moyano. De lo que no hay dudas es de que el joven internacional júnior sí puede aportar en el penúltimo, reemplazando a Santi López. “Ahí lo teníamos bastante claro, porque lo habíamos visto y sabíamos lo que podría ofrecernos”, dice el técnico del Frigoríficos del Morrazo. En el centro de la defensa su perfil complementaría al de un fijo en esas labores como el capitán Juan Quintas. “Juan es un central menos profundo, más de contundencia y blocaje, y Asier nos daría cosas diferentes”, apunta.

La idea es continuar trabajando y puliendo aspectos con un jugador que hasta ayer solo había realizado dos entrenamientos y otros tantos partidos con sus nuevos compañeros. Si el acoplamiento a esa posición de defensor central tiene éxito, Moyano dispondría de Quintas, Fodorean, Chaparro y del vasco para dos posiciones.

Un perfil más ofensivo en el nuevo fichaje

La posibilidad de que Iríbar pueda aportar en el centro de la defensa podría incluso modificar el perfil de la segunda incorporación que tiene previsto realizar el Cangas en este mercado. Aunque en principio se estaba buscando un jugador de características eminentemente defensivas que pudiera echar una mano en ataque, ahora no se descarta invertir la fórmula y priorizar a un pivote ofensivo que pudiese ayudar en defensa. “La idea que manejamos es encontrar a un jugador completo, pero si ataca más que defiende tampoco sería un problema”. Encontrar un pivote con buena mano en ataque permitiría explotar mejora las cualidades de hombres como Juan del Arco y del propio Iríbar, que conectan bien con los jugadores de línea.

En paralelo, el Frigoríficos trabaja con otra opción para la defensa, aunque esta sería a largo plazo. El canterano Adrián Bernárdez aprovechó sus minutos en los amistosos de Francia y dejó bastante satisfecho a Nacho Moyano, que le abre las puertas a entrenar con el primer equipo de aquí hasta final de temporada. “Todavía está lejos de participar con nosotros, pero dentro de lo que hay en el filial, nos podría dar variantes. Tiene piernas y anticipa bien, aunque debe soltarse un poco”, señala el preparador.

Vilanova y Forns siguen con problemas físicos

Más allá de los lesionados de larga duración, la enfermería del Cangas ha estado ocupada estos días con Gerard Forns y Carlos Vilanova, que arrastran molestias de diversa consideración. En el caso del portero se trata de unas molestias en la zona de la cadera que provocaron que se cayese de la expedición que disputó el Torneo de Châtellerault, y que fuese reemplazado por el canterano Javi Fernández. Ayer ya probó en el entrenamiento.

Vilanova, por su parte, tenía molestias en la rodilla de la que fue operado, pero pareció recuperarse la semana pasada. Sin embargo, se resintió durante la disputa del amistoso ante el Limoges, por lo que fue reservado y ya no jugó ante el Porto a la espera de ver su evolución.

El galo Maguy no supera la prueba

Vincent Maguy no fichará por el Frigoríficos del Morrazo después de que el cuerpo técnico cangués haya descartado su contratación. El que fuera jugador del Dijon estuvo a prueba unos días en Cangas y disputó el Torneo de Châtellerault, pero sus prestaciones no acabaron de convencer a Nacho Moyano y el lateral ya se quedó en Francia a la espera de encontrar equipo. Maguy, de 1,88 metros de estatura, destacaba principalmente por sus prestaciones defensivas, pero tras el fichaje de Iríbar no tenía hueco en un equipo cuya prioridad está en la posición de pivote.