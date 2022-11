Manu Pérez agita el avispero del Frigoríficos

El buen segundo tiempo completado en la derrota ante el Fraikin Granollers ha endulzado un tanto el sabor de boca con el que el Frigoríficos del Morrazo se vino de la capital vallesana, amén de haber certificado el papel ascendente de algunos de los meritorios de Nacho Moyano, que han sabido aprovechar su oportunidad. El más evidente de todos ellos es Manu Pérez, que acumula ya tres jornadas disfrutando de minutos, y que el pasado viernes completó una actuación más que destacable, ganándose los elogios del entrenador madrileño.

“En Primera Nacional está jugando mucho y muy bien. Sigue dando pasos y si no está derribando la puerta ya, al menos sí está llamando con las dos manos y la cabeza”, resume de forma gráfica el técnico del Cangas, que subraya que “esto va de hacer méritos, y el que los haga se ganará los minutos”, una sentencia que aplica al resto de integrantes de la plantilla. En esos segundos 30 minutos de Granollers, además de un gran Forns bajo palos, asumieron galones hombres como Santi López pero especialmente dos que habían entrado menos en los planes de Moyano como Fodorean y Chaparro. El primero de ellos se mostró muy incisivo de cara a portería, anotando seis dianas y acumulando mucho protagonismo ofensivo y trabajo defensivo. Y el pivote uruguayo “recibió tres o cuatro balones porque se movió bien y nos ayudó en defensa en la posición de 2”. Moyano sentencia asegurando que “hay gente que está sabiendo aprovechar sus oportunidades y otros que no”.

La recuperación de Moisés –que previsiblemente regresará hoy a los entrenamientos y estará listo para el duelo del sábado ante el Cuenca– deja a Moyano con 17 jugadores disponibles y la necesidad de hacer convocatoria. Y en ella podría tener continuidad Manu Pérez, lo que supone que un compañero se quedaría fuera de la lista. “Pérez ha hecho méritos para quedarse no solo en este partido sino en los anteriores. Está apretando muchísimo y ¿cómo vas a sacar del equipo a quien lo está haciendo?”, se pregunta, antes de reconocer que “a día de hoy es muy difícil que se pueda caer de la convocatoria”. O lo que es lo mismo para Moyano: “Esto va de meritocracia”.

El joven canterano ha aportado soluciones en los tres últimos partidos (Sinfín, Ademar y este de Granollers), tanto desde la dirección de juego como en uno de los laterales. Su buena visión de juego y la capacidad para salir en uno contra uno tanto al punto fuerte como al débil son dos de sus mejores armas, pero quizás donde más ha destacado ha sido en el desparpajo mostrado para asumir responsabilidades. De hecho, en Granollers incluso fue el encargado de efectuar los lanzamientos de siete metros, una tarea que no le ha sido ajena ni en el filial ni en las categorías inferiores.

El técnico critica el primer tiempo de Granollers

Las conclusiones positivas que se extraen del segundo tiempo en Granollers no tapan las deficiencias mostradas en el primero, y que ayer criticó Nacho Moyano. “Ellos jugaron una primera parte excelente, y nosotros no tuvimos ni la actitud ni la intensidad necesarias para competir a este nivel”, resume. En la segunda reconoce que “ellos es normal que se relajen con una diferencia de +11 y nosotros aprovechamos nuestra oportunidad”, aunque también recuerda que ante el Puente Genil “ellos ampliaron incluso su diferencia en un partido similar. No hay que caer en elogios excesivos, pero sí creo que hicimos una buena segunda parte”.

Volviendo al primer tiempo Moyano recuerda que “jugaron todos pero nadie hizo un uno contra uno". Habíamos dicho que ellos tienen un concepto similar al del Logroño y que en cuanto nos entrasen las dudas y no apretásemos, no seríamos capaces de marcar gol”. Sus temores se hicieron realidad, y se incrementaron posteriormente “cuando ya empezamos a perder balones. Fue un mal primer tiempo, porque nadie estaba en distancia ni hubo situaciones de uno contra uno, y en la segunda cambió todo porque mejoramos en ese aspecto”. Lo positivo de la jornada fue que el Cangas mantiene su ventaja sobre los tres últimos clasificados, con tres puntos más que Cisne y Sinfín y cuatro más que Guadalajara.