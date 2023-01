“Llegaré para ayudar al equipo en la recta final del campeonato”

Llegó a Cangas apenas alcanzada la mayoría de edad y en apenas un par de años no solo consiguió asentarse en la Liga Asobal sino también llamar la atención de Jordi Ribera, que lo convocó para disputar los Juegos del Mediterráneo con los Hispanos. Este año iba a ser el de su confirmación como uno de los elementos clave del Frigoríficos del Morrazo de Nacho Moyano, pero una lesión de ligamentos en un dedo lo ha apartado de las canchas de juego. Ahora Alberto Martín se recupera en su casa de la intervención quirúrgica que le fue practicada el pasado jueves.

Reducir en la medida de lo posible los tres meses de baja que en principio deberá cumplir antes de volver a jugar un partido de balonmano. Ese es el objetivo que tiene entre ceja y ceja un Alberto Martín que confía ciegamente en sus compañeros para sacar adelante la temporada mientras dure su ausencia.

– ¿Cómo se encuentra?

– Bien, con los dolores normales, pero bien. Apenas han pasado cuatro días desde la operación, me han dicho que todo salió perfectamente, y en un par de semanas tengo la revisión y la cita para quitar los puntos.

– Me imagino que el palo fue tremendo al enterarse de la gravedad de su lesión.

– Sí, sobre todo por lo inesperado. La lesión se produjo en el partido ante el Cuenca, pero tampoco le di mucha importancia porque que se te doble un dedo es algo típico en el balonmano. Hicimos las pruebas protocolarias y seguimos adelante, pero al no dar recuperado fue cuando se hizo la resonancia y se vio que el ligamento estaba roto. Fue un shock porque la operación era inevitable, pero son cosas del deporte y así hay que asumirlas.

– Después de Cuenca aún jugó el partido de Huesca con los ligamentos rotos.

– Decidimos forzar porque luego había 15-20 días para poder recuperarse, pensando en que la lesión no era tan grave. Así que me vendé el dedo y jugué, solo en defensa porque tenía bastante dolor a la hora de coger el balón.

– Las lesiones nunca llegan en buen momento, pero a usted le ha tocado en el que debería ser el año de su confirmación después de la gran campaña anterior.

– Nunca es un buen momento. Si me hubiese pasado el primer año, que aún estaba despegando, hubiese sido mala, e igual el año pasado cuando estaba en un buen momento. Nunca es un buen momento. Lo mejor es que tengo para dos meses y medio, así que no me pierdo la segunda vuelta entera. Llegaré para ayudar al equipo en la recta final del campeonato.

– Seguro que tiene marcado en el calendario la fecha en la que espera volver a las canchas.

– Ya tenemos una fecha hablada para llegar al cien por cien, pero tampoco pienso en ello ahora. Sería a mediados o finales de marzo.

– ¿Cuándo regresará a Cangas para seguir aquí su recuperación?

– Dependerá de los médicos, pero la idea es estar parado hasta la revisión de dentro de un par de semanas. Me quitarán los puntos y ganaré flexibilidad y, si todo va bien, a mediados o finales de febrero estaré por ahí. Y comenzaré la tercera fase, la del trabajo en pista.

– Toda la fortuna que tuvieron la pasada temporada con la falta de lesiones les ha faltado en esta, con su baja y la de Santi López.

– Es verdad, este año no hemos tenido suerte, pero no siempre la moneda cae de cara. De todos modos, el equipo se está reforzando en el parón de navidades con el fichaje de Asier Iríbar y creo que, aunque son dos bajas importantes, vamos a poder suplirlas. Somos un equipo y somos perfectamente capaces de dar un poco más cada uno de nosotros.

–Cómo valora el rendimiento del equipo este año?

– Es una temporada diferente a la del año pasado. Vencimos al Puente Genil en casa y después afrontamos un calendario complicado, que hizo una tarea difícil sacar puntos. La dinámica fue bastante mala durante unos cuantos partidos de la primera vuelta, pero al final conseguimos arreglarlo más o menos.

– Es cierto que se sufrieron bajas notables como las de David Iglesias, Asensio y Dani Fernández, pero defensivamente se mantuvo el bloque. Y sin embargo donde más le costó coger el punto al equipo fue atrás.

– Estoy cien por cien de acuerdo contigo. Era teóricamente donde menos nos tenía que haber costado y no fue así, y lo digo como uno de los principales responsables en labores defensivas. Ya al final de la primera vuelta empezamos a encontrarnos y a construir el equipo desde ahí. Lo que más nos ha pesado ha sido la defensa.

– ¿Y por qué creen que ha sido así?

– No lo sabemos. Quizás es que hay etapas, unas en las que estás más de dulce y otras que no. Y eso a pesar de que ha habido una muy buena colaboración de Javi [Díaz], que ha hecho una primera vuelta de escándalo. Pero no supimos encontrarnos hasta el final, cuando sí recuperamos el nivel.

– ¿El hecho de estudiar psicología le está ayudando a asumir con normalidad y llevar mejor esta lesión?

– Me ayuda a estar entretenido y a no darle demasiadas vueltas a la cabeza. Lo he dejado atrás, he pasado página, y ahora solo pienso en intentar concentrarme y darlo todo para volver a estar a tope.