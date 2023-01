Asier Iríbar: “Hay equipo para plantar cara; creo que sumaremos muchos puntos”

Con la ilusión de los recién llegados y con la experiencia de haber participado ya con sus nuevos compañeros en el Torneo de Châtellerault, en Francia, Asier Iríbar fue presentado ayer como jugador del Frigoríficos del Morrazo para lo que resta de temporada. El polivalente primera línea procedente del Bidasoa manifestó que ve al Cangas con “un buen equipo para plantar cara” y mostró su creencia de que “vamos a sumar muchos puntos en la segunda vuelta del campeonato”.

El exbidasotarra estuvo acompañado por el técnico Nacho Moyano y por Miguel Santos, dueño de Escayolas Miguel Santos, patrocinador del equipo morracense. En su intervención valoró la buena acogida que ha recibido por parte de compañeros y otros estamentos del club. “Me han recibido como en casa”, dice, y se mostró satisfecho por sus primeros minutos como jugador del Frigoríficos en los amistosos frente a Limoges y Porto, mostrando un rápido acoplamiento a lo que quiere Moyano de él.

“A Francia fui con un solo entrenamiento, pero creo que me he adaptado bastante bien, sobre todo a nivel defensivo. En ataque aporté goles en el primer partido, y en el segundo ante el Porto ya no estuve tan bien, sin muchas acciones positivas”, manifiesta. Con todo, el torneo galo sirvió para ir testando sus prestaciones como defensor central. “Ya lo hice en Primera Nacional, y sí es cierto que no es el mismo nivel que la Asobal, pero me he encontrado bastante cómodo y con una buena comunicación con mis compañeros”, señala.

Sobre las razones que le impulsaron a firmar por el Cangas apuntó a su deseo de “jugar muchos minutos en la Asobal, un sueño que tengo desde pequeño, y de entrenador con intensidad”. La presencia de Nacho Moyano en el banquillo del Frigoríficos del Morrazo ha sido otra de las razones para decantarse por la oferta canguesa. “Ya he estado con él con los Hispanos y trabaja muy bien”, afirma, antes de añadir una última. “Me llamaba mucho la atención la posibilidad de cambiar de aires”.

Polivalencia en defensa y ataque

Sobre el papel que puede desempeñar en el Frigoríficos, Iríbar asegura que “defensivamente puedo actuar de dos y de tres, y en ataque puedo aportar lanzamiento exterior, uno contra uno y juego en continuidad”, unas palabras que corroboró posteriormente Moyano, agradeciendo primero la apuesta realizada por el jugador y su familia, así como por el Bidasoa. “Es un jugador muy completo que nos va a ayudar en las dos fases del juego e incluso en la transición”, asegura. “Tiene polivalencia defensiva para jugar de dos y de tres y muchas capacidades individuales en ataque”, señala.

El primera línea también comentó las diferencias que veía entre el juego del Bidasoa y el del Cangas. “En el estilo de Irún los sistemas son muy importantes, todos los detalles, y eso te da cierta tranquilidad”, dice. En el Frigoríficos, por lo que ha visto, “el juego es más libre, hay mayor soltura, y eso me interesa más como jugador”.

Último amistoso en Valladolid

Hoy tendrá una nueva oportunidad para acoplarse a sus compañeros en el partido amistoso ante el Atlético Valladolid (pabellón Huerta del Rey, 20 horas), último de esta pretemporada, ya que el previsto ante el Braga se ha anulado.