El Casa Adriano se impuso de forma ajustada al Kanillas Athlétic (4-3) para certificar su decimotercer triunfo en otros tantos encuentros en el arranque del año en la Liga Keniata de Moaña. El líder de la categoría sufrió para sacar adelante un partido que le permite mantener una distancia cómoda con respecto a sus máximos rivales por el título, ya que todos ellos resolvieron con éxito sus respectivos compromisos.

Así, el Crispametal no tuvo mayores dificultades para derrotar de forma contundente al Drink Team Canaqui (5-0) y conservar un punto de ventaja sobre el otro equipo que completa el podio, el Getelec Instalaciones. Este, con un partido más disputado, venció al Esmorga sin necesidad de jugar por incomparecencia de su rival. También vencieron en sus duelos Bar Ramona/Costas Barber Shop y Fulming Bar Royal. Los primeros doblegaron al Máikel and Best Sport por 8-1 en una de las goleadas de la jornada, mientras que los segundos hicieron lo propio con el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética por 9-2.

Rápido da Jalleira y Burguer Piscis se mantienen en las posiciones templadas de la tabla, asegurando su presencia en el grupo que luchará por el título en la segunda fase después de que los primeros derrotasen a un rival directo como el Leña Verde por 4-3 y los segundos se impusiesen de forma más clara al colista de la categoría, el Tecnosat, por 5-2. La derrota del Leña Verde le hace caerse de las diez primeras plazas, al igual que a un Electricidad Bermúdez que perdió ante el Cervexería O Carlete, que accede, de este modo, a la novena posición.

La situación fue aprovechada por el A Centoleira/Daniel’s, que no tuvo piedad del Decoraciones Fernández y, con su triunfo por 7-0, se sitúa décimo, marcando el corte entre los dos grupos de cara a la segunda fase del campeonato. Northcoast y el propio Decoraciones Fernández se quedan a más de un partido de ese décimo lugar. En la zona baja el único equipo que sumó fue el Automoción 313, gracias a un apurado triunfo ante el Northcoast Barbershop por 3-2.