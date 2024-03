Severo correctivo para el Cortegada en A Coruña

El Mariscos Antón Cortegada ofreció ayer una imagen muy pobre ante un rival, el Maristas Coruña, que certificó su clasificación para la fase de ascenso. Las vilagarcianas, salvo en los instantes iniciales del encuentro, nunca fueron rival para un Maristas que jugó a placer, especialmente las interiores, y que nunca temió por la victoria. Tras este severo correctivo, el Cortegada tiene por delante dos encuentros en los que va a tener muy complicado cerrar la clasificación para la fase de ascenso., donde León cuenta con muchas más posibilidades.

El primer cuarto fue vibrante, con los dos equipos luchando por hacerse con el control y con duelos bastante igualados hasta que el Cortegada comenzó a cometer errores del pasado en la selección de tiro ante la férrea defensa que planteó Maristas. Fue en ese momento cuando las coruñesas comenzaron a escaparse en el electrónico gracias a su dinamismo en el juego y, sobre todo, a la aportación de las jugadoras interiores, especialmente Vulovic.

El segundo cuarto arrancó con un triple de Razo para Maristas que llevaba la ventaja local hasta los 10 puntos (19-9). Las locales supieron gestionar esa ventaja en ese inicio ante un Cortegada que se mostraba muy errático en sus selecciones de tiro y sufría para frenar a las interiores del Maristas.

El tercer cuarto también se inició con otro triple local que llevaba la distancia casi a los 20 puntos (34-15). Fue el inicio de un parcial de 7-0 que sepultó a las vilagarcianas. El equipo de Álvaro Fernández no conseguía frenar el juego interior de las locales, que iban incrementando poco a poco la ventaja hasta situarse cerca de los 30 puntos de distancia. Las coruñesas querían certificar por la puerta grande su presencia en la fase de ascenso. En el otro lado, al Cortegada no le salía nada, fallando todo tipo de tiros, incluso aquellos sencillos y prácticamente sin oposición. Stojanovska intentó echarse el equipo a su espalda para que la ventaja no alcanzase una distancia escandalosa. La ex de Maristas hizo once puntos consecutivos para dejar el marcador en 50-29 y maquillar el resultado.

En el último cuarto, el Cortegada consiguió frenar de inicio a las locales, pero el Maristas destapó su tiro exterior con varios triples que servían para certificar la victoria en un encuentro en el que fueron muy superiores a su rival.

Ficha Técnica: Maristas 66 Carolina Arfinego (2), Sendy Basáez (14), Eugenia Filgueira (6), Marta Vulovic (14), Andrea Pérez (15) --- Marina Feijóo (2), Lucía Galán (8), Julia Razo (3), Carlota Velasco (2) y María Couto (0). Cortegada 38 Aleksandra Stojanovska (11), Ángela Coello (13), Blanca Manivesa (1), Ángela González (4) y Diaw Absatou (3) ---quinteto inicial--- Lauren Loven (3), Inés Yubero (0), Lorena Castro (0), Marta Sanmartín (1), Iria Losada (2) y Nerea Arambarri (0). Parciales: 16-9; 31-15 (15-6); 51-29 (20-14) 66-38 (15-9). Árbitros: Andrés Esteban y Julián Rico. Señalaron 15 faltas personales a las locales y 16 a las visitantes. Incidencias: Encuentro de la jornada 24ª de liga disputado en el pabellón de Elviña, en A Coruña

