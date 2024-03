El Asmubal clama contra la actitud del Tenerife por adulterar la liga

Estallan los equipos de la zona baja de la División de Plata, con el Asmubal en la pomada, por lo acaecido en el partido que no se jugó entre el Siero asturiano y el Salud Tenerife, debido a que el equipo canario no concurrió sin alegar justificación alguna. Por esta razón la Federación Española otorga el choque como ganado al Siero por 10-0, sanciona con dos puntos a las tinerfeñas en la tabla y una multa de 2.000 euros.

Antes de la jornada, el Siero era colista, con Palencia, Asmubal y Porriño en el margen de un único punto, y con un único puesto de descenso en juego. Por su parte el Salud Tenerife era cuarto en la tabla, sin chance alguno por el ascenso, y que se perfilaba como el gran favorito en ese partido de Siero, pero su incomparecencia ha hecho estallar a los rivales directos que denuncian la vulneración de la competición.

Además, el equipo canario no avisó, ni al equipo rival ni a la Federación Española, su decisión de no presentarse. El pasado sábado el equipo asturiano concurrió sobre la cancha, junto a la pareja arbitral y los jueces mesa. Ante la situación no se halló respuesta de la Federación Española y, al final, un contacto con el equipo canario reveló que no viajaban.

Silvia Lobato, presidenta del Asmubal, mostraba su perplejidad por la tibieza de la sanción: “Estamos descorazonados por la situación, y que sienta un precedente muy grave a la hora de que otros clubes eviten desplazamientos gravosos cuando ya no se jueguen nada. Es que, económicamente, resulta más rentable abonar una sanción de 2.000 euros que desplazarse a la islas, o de allí a la Península, y gastarse más del triple”. Agrega además que “aún así no queremos despistarnos de lo mucho que nos jugamos en estas tres últimas jornadas”.

A mayores, los equipos implicados estallan por la permisividad federativa con el club cana-rio. Y es que este milita en una División de Plata donde los clubes están obligados a contar con equipos en la base, de lo cual carece el propio Salud Tenerife. Amén de impagos por sanciones federativas y cuantías salariales a algunas jugadoras.

En el mundillo del balonmano, la responsabilidad apunta hacia el presidente del club tinerfeño y la permisividad de la Federación Española.

