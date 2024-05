Aguilar: “Miguel es el líder absoluto que me gusta”

No se cansa Elisa Aguilar de Vigo. Estuvo en febrero de 2023, aún como delfín de Jorge Garbajosa. Este había anunciado su candidatura a FIBA Europa. Aguilar lo iba a suceder como presidenta en funciones de la Federación Española. Como tal realizó una visita protocolaria a Abel Caballero en noviembre. Este miércoles regresó, confirmada ya desde diciembre para los próximos cuatro años sin ningún rival electoral. “Es la ciudad que más he visitado y es muy buena señal”, cuantifica la dirigente. Esa relación se ha sustanciado en un convenio. No se cansa de Vigo la selección femenina. Si en mayo pasado preparó el Europeo, en el que quedaría subcampeona, en este junio preparará los Juegos. “Vigo nos da suerte. Es talismán. Si conseguimos medalla, sería un exitazo. Ya vendría andando, lo que haga falta”.

Aguilar acude con su homólogo de la Gallega, Julio Bernárdez. Abel Caballero, con la primera teniente de alcalde, Carmela Silva. Se reúnen en el pabellón de Quirós aunque otro será el escenario del Trofeo Ciudad de Vigo. España se medirá a Turquía y China los días 21 y 23 de junio en el Central. Chinas y turcas jugarán el sábado 22. Ese día, las internacionales españolas visitarán el torneo 3x3 Caixabank. Navia se utilizará para el trabajo previo. En Vigo arrancará ese camino hacia París que incluirá amistosos contra Bélgica y Canáda el 12 y 13 de julio en Charleroi. Y de coda, un torneo en Segovia contra Australia y Canadá el 22 y 24 de julio.

Aguilar, Caballero y Bernárdez intercambiaron parabienes. La permanencia del Celta Zorka Recalvi sale a colación. “Se respira baloncesto, se respira formación”, indica la mandataria federativa. El regidor municipal recordó la condición de vigués distinguido de Miguel Méndez, cuya continuidad –y la de Scariolo en el combinado masculino– hasta 2028 se oficializó hace un par de semanas.

Silva, Caballero, Bernárdez y Aguilar bromean antes de la presentación. / Alba Villar

“Antes de que yo saliese presidenta, cuando estaba de campaña, lo tenía claro”, indica Aguilar sobre la renovación de Méndez. “Todos conocemos, a nivel de currículo, que lo ha ganado todo estos años en Europa y en España. Pero sobre todo nos da esa estabilidad. Miguel es la persona adecuada, por su conocimiento, por su tranquilidad, para realizar ese cambio generacional que nos va a traer mucho éxito en los años próximos. Es el líder absoluto que me gusta tener en mi equipo y afortunadamente va a estar”.

La fecha del contrato coincide con el final de su mandato. “Siempre son con ciclos olímpicos. Nunca sabes qué puede pasar a partir de 2028. Pero desde la federación no vamos campeonato a campeonato. Es un proyecto a cuatro años”.

El gran problema que afronta el técnico olívico en París es la ausencia de la ourensana Raquel Carrera, que se rompió el cruzado en marzo. Aguilar lo vivió en directo, en la Copa de la Reina. “Pintaba mal desde el principio, Una pena por ella principalmente. Yo he participado en dos Juegos, sé lo que son. Afortunadamente es muy joven y va a tener muchas más oportunidades. Para nosotros es clave para el futuro”.

Si bien ala-pívot, María Araújo podría ayudar a paliar las sempiternas carencias en la pintura que la lesión de Carrera agravan. La también excéltica, tras reponerse de su propia rotura de cruzado, ha militado durante los últimos meses en el Çukurova turco. “Me parece una jugadoraza”, evalúa Aguilar. “Si ella está bien físicamente, seguramente Miguel puede que la tenga en cuenta. Ahí ya no me meto, son decisiones deportivas y técnicas que le competen a Miguel. Pero María siempre suma dentro y lo más importante, también en el vestuario. Es pegamento. Eso en una selección es crucial. Vamos a ver qué pasa”.