Casa Real obligada a emitir un comunicado para desmentir lo que Belén Esteban ha dicho de la reina Letizia: "No es cierto"

Como buena princesa del pueblo que es, Belén Esteban no se pierda una buena farándula real. No es la primera vez que la colaboradora de 'Ni que fuéramos' revienta las redes sociales compartiendo alguna fotografía con los reyes de España.

Hace unos días, Belén Esteban coincidió con la reina Letizia en la XVI convocatoria de 'Euros de tu Nómina', en el que empleados del Banco Santander, a través de donaciones, impulsan proyectos para mejorar la sociedad, en Madrid y allí compartieron, según Belén, una animada charla.

Poco tardó la colaboradora en desvelar en 'Ni que fuéramos' que ambas estuvieron conversando de su estilismo y también de la fractura que desde hace semanas obliga a la reina a caminar con zapato cómodo y bajo. "Le he dicho: 'Letizia, vamos las dos en playeras'. Luego le he dicho que cómo estaba del pie y me ha dicho que la tienen que operar"

Lo que más ha llamado la atención de toda esta historia es que después de que Belén sacara a la luz esta conversión, la Casa Real, que rara vez entra a comentar asuntos de índole personal de los reyes, ha compartido un comunicado para desmentir sus palabras.

"No es cierto que Su Majestad la Reina vaya a ser operada de la fractura que sufre en un pie", han explicado en el comunicado.