Hugo González: "Quizás las expectativas del resto cambien, pero las mías no"

El nadador español Hugo González, doble medallista en los Mundiales de Doha tras lograr el oro y la plata en los 200 y los 100 metros espalda, respectivamente, dijo que con esos éxitos "quizás las expectativas del resto cambien", pero señaló que las suyas "no" y que desea "seguir bajando marcas".

"Quizá las expectativas del resto cambien, pero las mías no. Lo que importa para nadar rápido es lo que piense yo mismo, no lo que piense el resto. Hay algunas pruebas en las que han faltado bastantes de los mejores nadadores de pasadas temporadas. Todo lo miro con perspectiva. Estoy muy contento de lograr mis primeras medallas mundiales pero queremos más, queremos seguir bajando marcas", dijo a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Nadar más rápido que nunca

"Me da bastante confianza de cara a los Juegos. No en el sentido de los resultados, sino porque la planificación, la programación, los entrenamientos, están funcionando. Es lo que queremos hacer, llegar a París nadando las pruebas que nademos lo más rápido que hemos nadado nunca", explicó.

Sobre el desarrollo de los Mundiales, indicó: "Todo ha sido bastante intenso, pero no es nada que no esperásemos. Lo que no esperábamos son las medallas, pero la intensidad siempre es la misma. Es competición. Venimos a dar lo mejor en cada campeonato, a veces sale y a veces no. Ahora ha salido y es momento de disfrutarlo".

"No es un deporte como el fútbol o el baloncesto, es natación, el rendimiento se mide en marcas y eso no cambia, da igual lo que consigas antes o después. El objetivo principal está en los Juegos y es en lo que estamos pensando ahora", manifestó.

La misma preparación

González reconoció que no ha "tenido tiempo de analizar nada", algo que espera poder hacer "ahora en casa", cuando tendrá una semana para "apreciar" lo hecho y para analizar todas las carreras "porque ninguna ha sido perfecta". Sobre su preparación de cara a París 2024, afirmó que "sigue siendo la misma que hasta ahora".

"Hay que analizar lo que hemos hecho bien e intentar mantenerlo, que no sea algo que solo ha pasado en febrero. Que todo lo que ha sido bien se repita en París y lo que es mejorable, que se sume. El objetivo es nadar más rápido de lo que lo hemos hecho ahora, buscar las mejores marcas personales. Eso nos llevará donde nos lleve. Ha sido un poco sorpresa, no esperaba nadar tan rápido tan pronto en la temporada", expresó.