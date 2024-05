Guaita: "Yo no decido nada, fue el Celta el que decidió cambiar de entrenador”

Vicente Guaita ha negado este mediodía que protagonizase un altercado con Rafa Benítez días antes de la destitución del técnico madrileño, aunque ha reconocido que la difícil situación del equipo se discutió con el predecesor de Claudio Giráldez dentro del vestuario en un ambiente de normalidad. “Salieron tantas cosas que pocas podían ser ciertas. Son charlas que tenemos dentro del vestuario, pero salieron muchas cosas inciertas que hicieron más daño que beneficio al club. Cuando las cosas no van bien lo importante es hablarlo. Se habló y se solucionó”, ha desvelado sobre el supuesto incidente el portero valenciano, que ha rechazado tener responsabilidad alguna en el despido de Benítez: “Yo no decido nada, como salió en prensa. Fue el club el que decidió cambiar de entrenador”.

En una rueda de prensa celebrada en la ciudad deportiva, el guardameta celeste ha pedido disculpas a la afición por el mal partido de Mendizorroza y ha destacado la importancia de poner distancia cuanto antes con los puestos de descenso. “Somos conscientes de que no hicimos un buen partido. Pedimos disculpas a la afición porque no dimos una buena imagen y no conseguimos que se vinieran contentos”, ha lamentado Guaita. “Quedan cinco partidos y hay que distanciarse cuanto antes de los puestos de descenso porque es verdad que nosotros estamos en el corte. Cada fin de semana es un pasito para conseguir el objetivo”, ha comentado.

El portero valenciano ha puesto el foco en el próximo partido contra el Villarreal en Balaídos, que espera solventar positivamente con el apoyo de la grada: “Es otra semana en la que volvemos a jugar otro partido muy importante con nuestra afición y tenemos que conseguir estos puntos de casa. El equipo está jugando mejor en cas que fuera y tenemos que seguir sumando en nuestra casa y con nuestra afición tres puntos que nos pueden dar el objetivo”.

Vicente Guaita ha valorado en su comparecencia que tanto el Mallorca como sobre todo el Cádiz jueguen su partido 24 horas antes, pero ha precisado que lo verdaderamente importante es que el Celta sea capaz de sacar adelante su partido. “Nos puede dar un poquito más de tranquilidad, pero donde tenemos que estar bien es en nuestro partido. Si nosotros hacemos las cosas, no miras al rival. Tenemos que hacer nuestro trabajo con nuestra gente y qué mejor que conseguir una victoria en nuestro estadio y dar una alegría a todos”, ha subrayado. “Lo que queremos es que el examen salga bien. Hemos estudiado durante la semana y queremos aprobar el examen consiguiendo una victoria”, ha remachado.

El cancerbero celeste ha destacado, en todo caso, la dificultad de superar a un adversario que está luchando por una plaza en Europa, como el Villarreal. “Tiene un gran equipo, por eso lleva muchos años jugando competiciones europeas. Tiene grandes jugadores, no solo en la parte ofensiva, sino también en la defensa y el medio campo. No nos podemos descuidar. Tienen muy buen equipo y vamos a tener que hacer un partido de 10 para poder conseguir puntos”, ha advertido.

Guaita ha agradecido, por último, el cariño que le está brindando la afición en este primer año en el Celta, aunque ha lamentado que la titularidad le llegase por la expulsión de un compañero y ha dejado en el aire la posibilidad de seguir jugando una vez que termine su contrato con el Celta en junio del próximo año: “Veo las cosas semana a semana, día a día y aún me queda un año. Si me encuentro bien, por qué no aguantar más. Cuando terminemos este mes descansaré y volverá a la pretemporada con la misma ilusión a ver qué sucede el año que viene”.