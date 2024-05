Si hay algo que caracteriza a Jorge Javier como presentar es su humor y que no tiene pelos en la lengua. En todos los programas que conduce los chistes y las pullas le acompañan, en más de una ocasión dejando a sus compañeros o invitados sin palabras.

Cuando Lara Álvarez presentaba 'Supervivientes' las bromas entre ellos eran una constante, algo que el presentador está tratando de hacer también con su nueva compañera Laura Madrueño y parece que ella, poco a poco va pillando la dinámica del presentador.

"Conectamos con Honduras para saludar a la diosa del mar. A ver cómo viene hoy. Pero si hoy viene... Si se ha puesto una cortina tapándose los hombros'', le espetó Jorge Javier nada más conectar con ella en Honduras.

"Te mato", le respondió ella visiblemente tímida. ''¿Tú te crees que puedo empezar así?'', añadió. "Si es que cuando yo iba al pueblo de mi familia, Povedilla, Albacete, tenían eso en el salón'', le siguió explicando el presentador.

Tras esas palabras Laura trató de continuar con el programa explicando lo que los espectadores iban a ver en la gala del jueves, pero Jorge Javier se lo puso muy complicado.

"Madre mía, es que me encanta el pelo que te han puesto, el moño... Te hace la mandíbula súper marcada'', la siguió alabando Jorge Javier. ''Me vas a sacar los colores“, le dijo ella sin saber donde meterse. ”Pero si es un caballo jerezano por detrás. Me encanta, Laura", sentenció.