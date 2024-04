Las alternativas de Giráldez

Claudio Giráldez afronta mañana el partido más exigente, a priori, desde que se hizo cargo del Celta. El Betis es uno de los aspirantes a ganarse una plaza europea, aunque viene de pasar un mes de marzo horrible, en el que encadenó cuatro derrotas. Sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini posee una plantilla con mucho talento, en el que destacan sus jugadores de creación, como Isco Alarcón, Fekir, Fornals y Ayoze.

Cómo neutralizar ese potencial ofensivo de los béticos es una de las preocupaciones para un Giráldez que acostumbra a introducir modificaciones en el once, no solo por las características del rival sino también para intentar sorprender en la puesta en escena. De hecho, el técnico porriñés no ha repetido el once en sus dos primeros partidos. Ante el Rayo prescindió de Manquillo y de Unai Núñez, titulares ante el Sevilla, para dar entrada a Manu Sánchez y a Starfelt. En el Villamarín incluso cabe la posibilidad de que apueste por Jailson como tercer central, ya que el brasileño posee mejor salida de balón que Núñez y que Starfelt.

En Sevilla, mientras tanto, se barajan dos dibujos tácticos con los que Pellegrini prepara el partido contra el Celta. El chileno duda si salir con un solo mediocentro (Guido) para disponer de su línea de tres cuartos estelar: Ayoze, Isco, Fekir y Fornals. La otra opción es reforzar el centro del campo con un doble pivote, en el que entraría el internacional por EE UU Johnny Cardoso. En ese caso, prescindiría posiblemente de un Fekir que intenta recuperar su mejor nivel tras una grave lesión. Bakambu o Williams José como delantero es otra de las dudas del entrenador bético.

Con la incorporación de Williot Swedberg, Giráldez dispone de dos porteros y 21 jugadores de campo, a los que podría añadirse Damián Rodríguez. El ponteareano reforzaría un centro del campo que Giráldez ha repetido ante el Sevilla en las posiciones centrales, que ocuparon Beltrán y Sotelo. También mantuvo al trío atacante: Bamba, Larsen y Aspas.

Además de las dudas respecto al tercer central que el Celta presentará ante el Betis, contando con que repetirán Óscar Mingueza y Carlos Domínguez en la línea defensiva, Giráldez también podría volver a introducir cambios en los carrileros. Hugo Álvarez jugó por el izquierdo en el Pizjuán y por el derecho en Balaídos, mientras que Manquillo solo fue titular ante el Sevilla y Manu Sánchez frente al Rayo Vallecano. Teniendo en cuenta que el joven canterano es habitual en el dibujo de Giráldez, entre los dos madrileños se disputarán posiblemente el otro puesto vacante. En ese caso, Manu Sánchez parece contar con más opciones que Manquillo aunque Hugo Álvarez se siente más cómodo por el costado izquierdo. Otra opción sería que el ourensano ocupase la posición de Jonathan Bamba, como interior por el costado derecho.