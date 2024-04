Las cuentas del capitán

Casi nadie en el Celta se atreve a opinar sobre los posibles puntos que se necesitarán para alcanzar la permanencia en Primera División. Su capitán, Iago Aspas, ha roto esa especie de pacto de silencio y en una entrevista concedida a la Televisión de Galicia comenta el moañés que la salvación estará este año en Primera División en torno a los 37 puntos. Eso significa que el Celta necesita sumar 9 puntos en las 8 jornadas que restan de campeonato para asegurarse un año más su presencia entre los grandes, lo que supondría su decimotercera temporada consecutiva en la élite tras el último ascenso en junio de 2012.

“As contas son gañar o próximo partido, que é o que nos deixa máis preto”, comenta Aspas antes de hablar de los cálculos por la permanencia: “Eu penso que con 37 puntos este ano debería chegar, pero o ano pasado o Valladolid baixou con 40”, recuerda el capitán céltico, que en la misma entrevista analiza también la actuación del VAR o la llegada de Claudio Giráldez al banquillo céltico.

Después de considerar Aspas que el Celta se ha visto perjudicado este año por el videoarbitraje, el céltico propone una alternativa para mejorar el sistema: “Axudaría no VAR ter a exxogadores que porían en contexto esas xogadas que o árbitro non viviu, axudaría a tomar decisións”. Y sobre Giráldez, responde: “Estou bastante contento. Móvome máis noutras zonas do campo. Estou bastante cómodo porque quere o balón e xogar en campo rival, e iso beneficia as miñas cualidades”, destaca Aspas sobre el nuevo entrenador.

Respecto a las cuentas para asegurarse la permanencia, el capitán del Celta cree que su equipo necesitará 9 puntos más de los 24 que restan. En esta recta final del campeonato, el equipo vigués se medirá a Betis, Las Palmas, Alavés, Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada y Valencia. Ahora, los de Giráldez suman 28 puntos, 3 más que el Cádiz, 14 más que el Granada y 15 más que el Almería.