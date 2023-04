Carles Pérez, un premio a la constancia

Carles Pérez continúa reuniendo méritos para conseguir que el Celta apueste por él más allá de junio, cuando finalice su cesión en Vigo por parte del AS Roma. Tras un inicio titubeante de temporada, el atacante catalán ha logrado asentarse en el once de Carlos Carvalhal y así se lo ha reconocido la afición, dándole los votos suficientes para hacerse con el trofeo Estrella Galicia como céltico más destacado del mes de marzo. Es un premio a la constancia. El futbolista de Granollers releva en este podio a su compañero Iván Villar, que se llevó el galardón del mes de febrero. Este reconocimiento a ambos demuestra la capacidad de Carvalhal para elevar el rendimiento general de una plantilla que parecía abocada a pelear por la permanencia hasta las últimas jornada y que ha logrado asentarse en un plácido décimo puesto. Es más, una victoria el lunes ante el Mallorca pondría al equipo vigués a un paso de los 40 puntos, lo que supone la permanencia casi asegurada.

Y en este proceso de mejora ha tenido gran importancia Carles Pérez, quien en Cornellá protagonizó el pasado 18 de marzo su mejor actuación como celeste. Contribuyó con un gol, una asistencia y provocó un penalti para que el Celta se llevase una victoria ante el Espanyol (1-3) que suponía más de tres puntos al tratarse de un rival directo por evitar los puestos de descenso. En la siguiente jornada, ya en el mes de abril, el catalán sumó su segunda diana del curso en LaLiga. Con ella, el Celta salvó una comprometida situación ante el Almería para sumar un punto después de que el rival se adelantase en dos ocasiones en el marcador.

“Vengo haciéndolo bien durante meses. Por suerte, este mes entraron dos golitos y dos asistencias. Estoy muy contento. Llevo unos meses buenos y quiero continuar a este nivel, ayudando en lo que sea posible al equipo y, sobre todo, ayudar a conseguir más victorias para la afición”, señaló Carles Pérez ayer a los medios del club tras recibir un galardón que se suma a otros reconocimientos como su inclusión en el once ideal europeo tras su estelar actuación ante los pericos.

Ahora, el atacante del Celta espera que su equipo gane puestos en la clasificación del campeonato, aunque reconoce que en el vestuario son conscientes de su pasado reciente y de la dificultad de sumar puntos en una competición tan igualada. “El equipo está confiado, está bien y sabemos de lo que somos capaces. Tenemos muchas ganas de ir más arriba en la clasificación, sabiendo de dónde hemos venido y cómo hemos ganado estos partidos para intentar ganar los máximos puntos posibles”, sostiene el de Granollers.

El Celta espera el regreso de Rubén Blanco “Está llamado a ser un jugador importante”, señalaba el miércoles Juan Carlos Calero, coordinador deportivo del Celta, al referirse a Rubén Blanco, cedido el verano pasado al Olympique de Lyon, después de que el técnico céltico de entonces, Eduardo Coudet, apostase por Agustín Marchesín como portero. El argentino, lesionado de larga duración, se perderá el comienzo de la próxima temporada. La ausencia de Marchesín fue aprovechada por Iván Villar para asentarse en la titularidad, a pesar del fichaje del veterano Diego Alves. El brasileño también cayó lesionado y tiene que decidir dónde se opera de la rodilla dañada, por lo que su temporada se da por finalizada. Para el próximo curso, el club quiere seguir contando con un Rubén Blanco que en Marsella apenas ha disfrutado de oportunidades. Por el momento, el guardameta de Mos contabiliza 5 partidos de Liga y uno de Copa, sin haber debutado en la Liga de Campeones. El club, a través de su coordinador deportivo, espera que Rubén Blanco regrese a casa en verano para incorporarse al club en el que se formó y en el que debutó en Primera División con 17 años. Calero considera que el mosense es un ejemplo para los jóvenes de la cantera y, como tal, un elemento imprescindible en un club con el que tiene contrato hasta 2027.

Al Celta le esperan diez compromisos para concluir el curso. Suma 36 puntos y le separan nueve puntos de los puestos de descenso, mientras que a cuatro de distancia se encuentra la séptima plaza (ocupada por el Athletic Club), que podría darle una plaza para la Conference League de la próxima temporada. Carles Pérez es consciente de la capacidad de su equipo, pero evitar caer en la euforia: “Sabemos que estamos en la recta final, que podemos conseguir algo bonito. Como dice el míster, hay que ir partido a partido y es en eso es en lo que nos centramos”.

Este curso, jugadores como Aspas y Gabri Veiga (la gran revelación de los célticos) acaparaban los premios mensuales Estrella Galicia. Sin embargo, en las dos últimas votaciones han surgido dos nuevos premiados: Iván Villar y Carles Pérez. El guardameta de Aldán recibió en febrero el testigo de Veiga. Ahora, Villar se lo traslada al atacante catalán. “Primero, quiero agradecer a Estrella Galicia y a vosotros, afición, por elegirme como el mejor jugador del mes de marzo. Estoy muy feliz, es algo que conseguí porque me ha ayudado todo el equipo, no solo mi juego. Los resultados han sido buenos y me siento muy contento por recibir este premio”, añadió el de Granollers, que desde el miércoles prepara con el resto de compañeros el partido del lunes contra el Mallorca (Balaídos, 21:00 horas). Ante el Sevilla, Carles Pérez fue sustituido en los últimos minutos por molestias. Su puesto lo ocupó el joven canterano Miguel Rodríguez, que tardó doce minutos en marcar su primer gol en la élite. El tanto del redondelano dio alas al Celta, que cuatro minutos después obtenía el segundo por medio de Gonçalo Paciencia y el Sevilla se dejaba por el camino una victoria que sus aficionados ya habían comenzado a celebrar en las gradas.