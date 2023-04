El ahora portero titular del Celta, Iván Villar, ha sido elegido como el mejor futbolista del mes de febrero por la afición del club. El de Aldán ha sido clave en la buena racha de resultados del equipo vigués y ha batido un récord de más minutos con su portería a cero. En sus declaraciones, el guardameta agradeció a Estrella Galicia y al celtismo por este premio y destacó la importancia del trabajo en equipo para lograr buenos resultados.

"Quería dar las gracias tanto a Estrella Galicia como a la afición por haberme elegido como el jugador del mes de febrero. También quiero darle las gracias a todos mis compañeros por haberme ayudado a conseguirlo", declaró Villar.

El portero se mostró muy contento por el trofeo, pero destacó que lo más importante es el equipo y la dinámica favorable en la que se encuentran. "Estamos consiguiendo buenos resultados, estamos en una buena racha y este reconocimiento forma parte de todo el equipo", añadió.

El canterano destacó la importancia del trabajo duro durante la semana para preparar los partidos y estar lo más preparado posible. "Me encuentro muy bien. Trabajando duro durante la semana, preparando de la mejor manera el partido siguiente, que siempre es el más importante", afirmó.

El portero también hizo hincapié en la importancia de la constancia y el esfuerzo en los entrenamientos, incluso cuando no jugaba, para estar preparado cuando llegase la oportunidad. "Aunque antes no estuviese jugando siempre he entrenado al máximo. Me exigía e intentaba superarme en los entrenamientos para que cuando se diese la oportunidad estuviese lo más preparado posible", explicó.

Por último, Villar destacó la buena conexión que hay en el equipo con el entrenador y la afición. "En el equipo tenemos una conexión muy buena con el entrenador y la afición. Todo eso se ve reflejado en el campo y estamos consiguiendo resultados muy importantes", concluyó.