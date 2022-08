Eduardo Coudet es consciente de que el Celta necesita estrenar cuanto antes su casillero de victorias y espera hacerlo mañana en Montilivi frente a un adversario “valiente”, que “sostiene una idea” y “juega bien al fútbol”. El Chacho ha explicado que la victoria se ha hecho esperar demasiado para el Celta, con lo que ello implica en el arranque liguero. “No sé si la palabra es presionados, pero estamos ansiosos por sumar de tres”, ha admitido el técnico celeste, que ha rescatado, pese a la goleada, el buen tiempo firmado ante el Real Madrid y ha lamentado que frente al Espanyol se escapasen en el último suspiro “dos puntos que merecíamos”.

Pese a haber sumado un solo punto en los dos primeros compromisos ligueros, el preparador celeste ha destacado los momentos de buen juego del Celta. “El equipo se ha visto bien, por eso trato de rescatar un montón de cosas positivas. Después jugaremos de la manera acorde de los que mejor estén en ese momento”, ha señalado en rueda de prensa telemática el técnico. “El equipo muestra cosas buenas que trataremos de sostener y prolongar en el tiempo”, ha precisado.

Eduardo Coudet ha tenido palabras de elogio para el rival y para su técnico, Míchel Sánchez, al que ya se enfrentó cuando el madrileño dirigía al Huesca. “Más allá del sistema tiene una intención muy clara de jugar al fútbol. Sus equipos son valientes, toma riesgos, sostiene una idea. Es un rival que juega bien al fútbol”, ha observado.

El entrenador argentino ha pronosticado “un partido disputado” entre dos equipos que “intentarán tener el balón” y “controlar el juego” a través de él. “Vamos a ver quién puede imponer las condiciones. Van a intentar hacer un partido de mucha presión y nosotros intentaremos hacer nuestro fútbol”, ha dicho.

El Chacho Coudet ha confirmado que el delantero Gonçalo Paciencia es duda para el choque, aunque no lo ha dado por perdido para jugar de partida. No obstante, ha comentado que Carles Pérez ha progresado notablemente en estos días y no ha descartado que sea titular junto a Iago Aspas. “Lo veo mucho mejor y sabemos lo importante que puede ser. Lo noto mejor en lo físico y en cuento al juego. Ha crecido mucho desde que ha llegado”, ha relatado.

El entrenador del Celta ha explicado que el club trabaja en poder completar el plantel con nueve que el equipo necesita. Coudet ha descartado la llegada de Bakambú (“ya nos ha dicho que no”) y ha señalado que no hay ahora mismo ninguna operación avanzada, pero ha expresado su confianza en que va a llegar un delantero de garantías antes de que el mercado eche el cierre. “Tengo confianza de que va a llegar alguien. El club está trabajando en eso, así que pienso en positivo”, ha comentado.