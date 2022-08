Eduardo Coudet no da por perdido a Cédric Bakambú. El delantero del Olympique de Marsella es la opción prioritaria del técnico celeste para reforzar la delantera y le ha llamado repetidamente en los últimos días para intentar convencerlo de que fiche por el Celta, de momento sin éxito. Bakambú no quiere dejar el club galo, por el que fichó en el pasado mercado de invierno con la idea de ser un futbolista importante, sin tener al menos la opción de competir por un puesto. Por motivos familiares, el jugador prefiere seguir en Francia, lo que añade otro factor de dificultad a su incorporación al Celta.

El ex del Villarreal no ha descartado fichar por el conjunto celeste y ha pedido algo más de tiempo para dar una respuesta. Pero el tiempo es ahora mismo un bien escaso para el Celta. A escasamente nueve días de que el mercado eche el cierre, el conjunto vigués necesita concretar cuanto antes el fichaje del nueve que cierre su plantilla. Luis Campos maneja un puñado del alternativas, pero ninguna de ellas convence del todo al técnico, que todavía tiene la esperanza de hacer cambiar de opinión a Bakambú.

No se contemplan más incorporaciones que la del delantero, a menos que se resuelva la marcha de Denis Suárez, lo que, a estas alturas, se considera muy poco probable. En la Calle del Príncipe asumen que tendrán que asumir la ficha del salcedense sin contraprestación deportiva al menos hasta el mes de enero.

Tampoco contempla el Celta más salidas en este mercado. Tanto Miguel Baeza como Augusto Solari seguirán en nómina por expreso deseo del Chacho, pese que en un principio la intención del club y del propio entrenador era buscarles acomodo en otro equipo. El preparador celeste es consciente de que maneja una plantilla demasiado corta y considera que Baeza puede ser una alternativa a Franco Cervi para la banda izquierda. El Chacho está contento del trabajo que el cordobés viene realizando en los entrenamientos durante la pretemporada y su conocimiento del modelo de juego que practica el equipo. En otras palabras: sabe lo que puede darle.

La situación de Solari es parecida. Coudet considera a su compatriota un futbolista aprovechable a pesar de su rol de suplente y ha frenado su marcha al Elche, que pretendía hacerse con sus servicios. Con Solari, que fue titular frente al Espanyol y dio a Aspas la asistencia del primer gol, el técnico sabe a qué atenerse. Y en relación calidad precio pocos en el plantel pueden competir con el argentino.

Por otra parte, el Celta hizo ayer oficial la cesión de Santi Mina al Al Shabab saudí tras cumplir el delantero con el preceptivo trámite del reconocimiento médico. Mina jugará a préstamo el primero de los dos años de contrato que le restan con el club vigués. El club saudí asumirá la totalidad del salario del jugador, lo que da al Celta vía libre al fichaje del delantero.

“Cada minuto en el primer equipo es la leche para mí”

La estrella emergente de la cantera celeste, Gabri Veiga, valoró ayer la confianza que Eduardo Coudet ha depositado en él en los dos primeros partidos de Liga. “Cada minuto con el primer equipo es la leche para mí e intento aprovecharlo al máximo”, confesó el centrocampista porriñés en una improvisada rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado ayer en la ciudad deportiva. “Para mí estar en el campo ya es un premio. Estoy compartiendo el día a día con grandes profesionales y aprendiendo mucho”, añadió. Pese a que el Celta tan solo ha sumado un punto en sus dos primeros minutos ligueros, el canterano no está insatisfecho del arranque protagonizado por el conjunto celeste. “Los inicios no son fáciles, hay mucha gente nueva, pero tengo claro que esto va a ir para arriba. El otro día hicimos una gran primera parte contra uno de los mejores equipos del mundo”, analizó. “Ahora hay que ir a Girona a por los tres puntos”, precisó. Coudet piensa en Gabri Veiga para ocupar la posición en que venía jugando Denis, lo que el porriñés considera todo un reto: “Denis es un gran jugador, todos los sabemos. Él interpretaba muy bien esa posición, que es una posición física pero que requiere también darle continuidad al juego. No es fácil para nadie sustituir a Denis, pero en ello está el equipo y vamos a ir adelante. Personalmente es un espejo en el que mirarme. Intento aprender mucho de él, pero es aún me queda camino por recorrer”. El canterano eludió dar una nota al arranque de curso, pero confía en una pronta mejoría. “Somos un plantel nuevo con respecto al año pasado y siempre cuesta en los comienzos pero trabajando vendrán resultados”, reiteró Veiga, que tuvo palabras de elogios para el Girona: “Es un equipo juega bien al fútbol y arriesga, pero vamos a ir a por todas a los tres puntos con nuestro estilo”.